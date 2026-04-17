В Оренбуржье ограничено посещение четырех сел из-за розыска стрелявшего в полицейских

Жителей Оренбургской области призвали избегать посещения четырех сел в регионе из-за розыска подозреваемого в вооруженном нападении на полицейских. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новотроицка.

«Ограничить свое посещение территорий Губерли, Белошапки, Хабарного, Старой Губерли. Подозреваемый может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием. И ни в коем случае не предпринимать самостоятельных попыток задержания»,— указано в сообщении. Кроме того, в Оренбургской области запретили посещение заказника «Губерлинские горы», передает ТАСС со ссылкой на дирекцию.

В районе поселка Белошапка обнаружили автомобиль, на котором скрылся стрелявший, уточнила администрация Новотроицка. Для поиска подозреваемого задействовали вертолет Росгвардии и кинологов, привлечены полицейские из близлежащих районов, сообщили в УМВД по Оренбуржью.

16 марта мужчина в поселке Аккермановка начал стрелять по полицейским, которые пытались его задержать. Один из сотрудников МВД погиб, еще трое получили ранения. Согласно информации МВД, разыскиваемый ехал на белом грузовике «ГАЗон».