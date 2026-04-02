Безналичности добавят прозрачности

Как стало известно “Ъ”, неподтвержденные безналичные доходы граждан, превышающие лимит в 2,4 млн руб. в год, могут автоматически стать объектом контроля со стороны налоговых органов. Это должно произойти в рамках предложенного правительством расширения с 2027 года информационного обмена между ФНС и ЦБ. Среди критериев, на которые будут обращать внимание налоговики,— системность и ритмичность поступлений, а также круг контрагентов. Как уверяют в Минфине, изменения не затронут большинство граждан: под контроль не попадут как переводы от близких родственников, так и иные поступления, не связанные с предпринимательской деятельностью.

Обеление экономики затронет и денежные переводы граждан

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как сообщили “Ъ” в Минфине, новые меры по расширению обмена ЦБ и ФНС данными о безналичных переводах между физлицами предполагают смену подхода к администрированию: вместо действующего сейчас выборочного контроля предусматривается переход к автоматизированному, который будет осуществляться при срабатывании индикаторов риска осуществления предпринимательской деятельности без госрегистрации.

Отправной точкой такого контроля, уточнили “Ъ” в ФНС, будет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в 2,4 млн руб. в год — эта сумма соответствует максимальному доходу для самозанятого и предельному размеру дохода физлица при применении «нижней» ставки НДФЛ в 13%.

В 2024 году Минфин сообщал, что лишь 3% работающего населения имеет доходы сверх этой суммы.

Данные изменения содержатся во внесенном на этой неделе в Госдуму пакете законопроектов, подготовленных в рамках плана по обелению экономики (см. “Ъ” от 1 апреля). В частности, в Налоговом кодексе прописывается обязанность ЦБ направлять в ФНС информацию о физлицах, не являющихся ИП, чьи операции по счетам имеют признаки ведения предпринимательской деятельности или систематического получения дохода от других физлиц.

Сами признаки в законопроекте не раскрываются — они, как и порядок взаимодействия, будут определены соглашением ЦБ и ФНС. В ФНС “Ъ” пояснили, что критерии операций для информационного обмена будут содержать ряд факторов: системность и ритмичность поступления денежных средств, круг контрагентов, суммы переводов и иные существенные признаки. При этом, уточняют в службе, переводы на личные счета от близких родственников — «в том числе частые и в рамках жизненных обстоятельств, но не связанные с предпринимательской деятельностью»,— не подпадут под этот контроль.

По мнению ФНС, «модель риск-анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации о трансакциях» — изменения позволят более точно анализировать информацию о лицах, которые обязаны декларировать доход и обладают признаками предпринимательской деятельности.

«Добросовестные граждане, в полной мере декларирующие получаемые доходы и уплачивающие с них налоги, не столкнутся с дополнительным контролем»,— добавляют в ведомстве. В Минфине также отмечают, что инициатива нацелена на обнаружение признаков ведения предпринимательской деятельности без регистрации и «не затрагивает бытовые переводы граждан».

При получении информации от ЦБ, согласно законопроекту, налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам таких физлиц. Сейчас, отметим, налоговые органы ограничены в запросах у банков выпиской по счетам физлиц. Такие меры допускаются только в случаях проведения проверки в отношении физлица, неисполнения требований об уплате задолженности, вынесения решения о взыскании задолженности и принятия решения о приостановлении операций по счетам.

Дальнейшие последствия выявления незадекларированного дохода не уточняются. Исходя из логики законопроекта, «обнаружение» доходов, полученных от других физлиц, должно иметь для граждан налоговые последствия — вероятно, после этого ФНС начнет проверку, в результате которой возможны доначисления.

Инициатива, как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, связана с тем, что доходы, получаемые в безналичном порядке от других физлиц, находятся за периметром налогового контроля.

Денежные средства, полученные физлицами безвозмездно, полностью освобождены от налогообложения, и под это освобождение «маскируются» платежи другим физлицам по возмездным сделкам. Отметим, что для обеспечения однозначной идентификации владельцев банковских счетов поправками вводится обязательное использование ИНН при их открытии.

Руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов отмечает, что механизм расширит инструментарий налоговых органов для выявления серых доходов, но его эффективность зависит от корректной настройки алгоритмов. Среди критериев, которые могут говорить о «подозрительности» переводов, он называет регулярные крупные платежи (например, за аренду) или многочисленные мелкие переводы от разных лиц — как признак розничной торговли или оказания услуг, например репетиторство.

Усиление контроля, считает господин Власов, может стимулировать переход на наличные или криптовалюту, что «несколько снизит ожидаемую выгоду». По мнению партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, граждане уже отвыкли от наличных расчетов и скорее можно ожидать рост числа тех, кто будет регистрироваться как самозанятый или ИП.

Евгения Крючкова