«Россети Новосибирск» подвели итоги года и определили лучший филиал

17 апреля в «Россети Новосибирск» состоялось расширенное совещание, где подвели итоги производственной деятельности за 2025 год и обсудили приоритетные задачи на 2026 год. Ключевыми темами совещания стали повышение надежности электроснабжения потребителей региона, выполнение инвестиционных программ и работа по технологическому присоединению к электросетевой инфраструктуре.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

В ходе совещания генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов обозначил достигнутые за прошлый год результаты по основным направлениям деятельности компании. По большинству показателей новосибирским энергетикам удалось добиться серьезных успехов, обеспечив надежное функционирование электросетевого комплекса региона и выполнение годовых производственных программ:

Важным блоком мероприятия стало подведение итогов рейтинга филиалов компании за 2025 год. Почетное звание «Лучший филиал» и переходящий вымпел получили «Черепановские электрические сети». Остальные филиалы хоть и уступили лидеру, но показали достойные результаты.

Внутренняя соревновательность среди подразделений «Россети Новосибирск» позволяет более оперативно и тщательно прорабатывать механизмы решения текущих производственных вопросов, что в конечном итоге способствует развитию электросетевого комплекса региона и повышению надежности электроснабжения потребителей.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru

АО «РЭС»