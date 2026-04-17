В Омской области Радоницу объявили выходным днем

В Омской области Радоницу, которая в этом году выпала на 21 апреля, объявили выходным днем. Соответствующее решение принял губернатор Виталий Хоценко.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что власти получили многочисленные обращения местных жителей с просьбой ввести дополнительный выходной в «родительский день». По словам губернатора, инициативу об установлении нерабочего дня поддержала Омская епархия.

Радоница — день поминовения усопших, который в православии отмечается на девятый день после Пасхи.

Александра Стрелкова