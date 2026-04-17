На пляже в Эстонии обнаружили обломки беспилотника

Обломки БПЛА нашли на побережье северной Эстонии, сообщили в Полиции безопасности страны (KAPO). Угрозы они не представляют, заверили в ведомстве.

Фрагменты дрона обнаружены у деревни Турбунеме, в нескольких километрах от полуострова Кясму, передает Postimees. По словам представителя KAPO Ольги Кивистик, за последнее время на побережье уезда Ляэне-Вирумаа найдено несколько обломков беспилотников, в том числе в Турбунеме.

Происхождение беспилотника и обстоятельства появления его обломков на побережье не уточняются. 12 апреля в Службе безопасности Эстонии сообщали об аналогичном случае. По предварительной оценке, дрон принадлежал Украине.