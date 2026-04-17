Горному Алтаю и Туве спишут долги по бюджетным кредитам на 1,5 млрд рублей

Республикам Алтай и Тыва спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Объем списания задолженности для Горного Алтая составит 940,3 млн руб., для Тувы — 602,4 млн руб. Согласно документу, регионам спишут задолженность, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2024 года. Всего в распоряжении указываются 11 субъектов РФ с общим объемом списания долгов — 10,1 млрд руб. Речь идет о республиках Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Забайкальском крае, Брянской, Кировской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областях.

«Объем списания соответствует размеру вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, переселения граждан из аварийного жилья, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию национальных проектов»,— говорится в постановлении.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре прошлого года правительство РФ списало 2,1 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам Омской области. Также федеральные власти списали Республике Хакасии более 857 млн руб.

