В ярославском аэропорту ночью ограничивали полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил канал Росавиации в Max 17 апреля в 6:03.

Ограничения были введены в 1:40 для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры ночью предпринимались в отношении аэропортов городов соседних областей: Владимира и Череповца.

Беспилотная опасность ночью в Ярославской области не объявлялась. Задержек рейсов не произошло.

Антон Голицын