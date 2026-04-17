В ярославском аэропорту ночью ограничивали полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил канал Росавиации в Max 17 апреля в 6:03.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ограничения были введены в 1:40 для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные меры ночью предпринимались в отношении аэропортов городов соседних областей: Владимира и Череповца.

Беспилотная опасность ночью в Ярославской области не объявлялась. Задержек рейсов не произошло.

Антон Голицын

