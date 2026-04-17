Четыре человека пострадали при частичном обрушении ж/д платформы во Владивостоке

Железнодорожная платформа обрушилась на станции «Луговая» во Владивостоке. Четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

Платформа обрушилась около 8:24 по местному времени (1:24 мск) во время посадки пассажиров в электропоезд № 6305 «Мыс Чуркина — Раздольное». На обрушившейся платформе находилось около 20 человек.

В ДВЖД заверили , что на график движения поездов происшествие не повлияло. Создана комиссия для выяснения причин случившегося.

Алексей Чернышев