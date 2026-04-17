В Новосибирске отменен аукцион на право КРТ участка в Заельцовском районе

Аукцион на право комплексного развития незастроенной территории (КРТ) в Заельцовском районе Новосибирска отменен. Согласно информации, размещенной на портале ГИС «Торги», комиссией принято решение об отказе от проведения торгов в форме аукциона. Протокол опубликован 17 апреля.

Это уже вторая попытка заключить договор по данному участку, предыдущий аукцион, который был назначен на январь, а затем продлен до февраля, не заинтересовал застройщиков. Начальная стоимость лота тогда составляла 960,9 млн руб., на повторных торгах она была снижена до 768,7 млн руб.

Предметом торгов является право комплексного развития незастроенной территории, которая включает два земельных участка, расположенных на Красном проспекте, площадью 44,1 тыс. кв. м и 34,1 тыс. кв. м. По условиям договора застройщику предстоит построить 172 тыс. кв. м жилья, детский сад на 180 мест и школу на 350 мест. Договор будет действовать по 31 декабря 2035 года.

Лолита Белова