Аукцион на развитие территории в Заельцовском районе Новосибирска не состоялся

Аукцион на право комплексного развития незастроенной территории (КРТ) в Заельцовском районе Новосибирска признан несостоявшимся. Согласно информации, размещенной на портале ГИС «Торги», на участие в нем не поступило ни одной заявки. Начальная цена права заключения договора составляла 960,9 млн руб.

Аукцион был объявлен 29 декабря 2025 года и включал два земельных участка общей площадью 78,2 тыс. кв. м, расположенных на ул. Красный проспект. Сбор заявок был открыт до 23 января 2026 года, однако из-за внесения изменений в проект договора о КРТ окончание приема перенесли на 2 февраля. Тем не менее ни одна компания не выразила интереса.

По условиям договора о КРТ застройщику необходимо построить многоквартирные дома с максимальной площадью жилых помещений — 172 тыс. кв. м, коммунальные сети, дороги внутри кварталов и примыкания к существующим автомобильным дорогам общего пользования. Кроме этого, победителю предстоит возвести детский сад на 180 мест и школу на 350 мест. Договор заключается с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2035 года.

Лолита Белова