Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Главой земельного департамента мэрии Новосибирска назначен Павел Ивашевский

Павел Ивашевский назначен начальником департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска. К исполнению обязанностей он приступит 20 апреля, сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Известно, что в последние годы господин Ивашевский работал в областном департаменте земельных и имущественных отношений на посту начальника отдела контроля использования имущества и ведения дел об административных правонарушениях. Он окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция».

В марте этого года исполняющим обязанности главы департамента был назначен Равиль Исрафилов. Он сменил на этом посту Алексея Коловича, который покинул должность руководителя ведомства в феврале в связи с выходом на пенсию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2025 года против бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского было возбуждено два уголовных дела о получении взятки и превышении должностных полномочий. Он занимал пост с 2015-го по май 2024 года.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все