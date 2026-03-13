Суд приступил к рассмотрению дела экс-главы департамента мэрии Новосибирска

Центральный райсуд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгия Жигульского. Ему вменяют получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следующее судебное заседание назначено на 13 мая, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Избрание меры пресечения бывшему начальнику департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгию Жигульскому

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2015-го по 2018 год Георгий Жигульский получил от предпринимателя взятки в виде наручных часов Cartier, кожаного портфеля и сумки из кожи крокодила. Общая стоимость подношений составила более 400 тыс. руб. Взамен, считают правоохранители, чиновник обеспечил бизнесмену общее покровительство и лояльное отношение к задолженностям по арендной плате за земельные участки, договоры по которым были оформлены на подконтрольные коммерсанту организации с горадминистрацией.

Кроме того, установило следствие, фигурант дела в 2022 году отказался от притязаний на восстановление прав на земельный участок, принадлежащий городу, на который в рамках расследования уголовного дела был наложен арест.

Георгий Жигульский занимал пост главы имущественного департамента мэрии с 2015-го по май 2024 года.

Александра Стрелкова