CBS: разведка США узнала о планах Китая поставить Ирану передовые радары

Американская разведка пришла к выводу, что Китай рассматривал возможность поставки Ирану современных радиолокационных систем, которые расширили бы возможности иранского ПВО. Речь идет о радарах X-диапазона, способных эффективно отслеживать низколетящие дроны и крылатые ракеты.

Как сообщили американские чиновники в беседе с CBS News, поставка систем X-диапазона позволила бы Тегерану защитить свои объекты ПВО от высокотехнологичных ударов. Пока неясно, состоялась ли передача оборудования фактически, однако сам факт обсуждения вызывает тревогу в Вашингтоне.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что направил письмо Си Цзиньпину с просьбой не поставлять военную помощь Ирану. Пекин назвал сообщения о поставках оружия «полностью сфабрикованными».

По данным Financial Times, Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже использует разведывательный спутник, тайно купленный у китайской компании Earth Eye Co., для наведения на американские базы.