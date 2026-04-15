FT: Иран использовал китайский спутник для ударов по американским базам

Иран тайно купил китайский разведывательный спутник, что позволило ему прицельно наносить удары во военным базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные собственного расследования.

Самолет американских ВВС, уничтоженный иранскими силами на территории Саудовской Аравии (март 2026 года)

Фото: Social Media / Reuters Самолет американских ВВС, уничтоженный иранскими силами на территории Саудовской Аравии (март 2026 года)

Как показывают изученные FT иранские военные документы, авиакосмические войска КСИР приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Спутник, произведенный китайской компанией Earth Eye, может делать снимки с разрешением 0,5 м, что позволяет хорошо различать на земле самолеты, транспортные средства и мелкие объекты инфраструктуры. Имевшиеся у Ирана до этого спутники имели разрешение 5 м или 12–15 м.

По договору с китайским продавцом КСИР также получил доступ к коммерческим наземным станциям, управляемым пекинским провайдером услуг управления спутниками и передачи данных Emposat. Сеть Emposat охватывает многие регионы мира, включая Азию и Латинскую Америку. Всего в рамках сделки Иран заплатил $36,6 млн.

Изученные FT иранские документы показывают, что в последние месяцы иранское военное командование через спутник TEE-01B следило за ключевыми военными объектами США в регионе. В частности, в документации есть спутниковые снимки базы «Принц Султан» в Саудовской Аравии, сделанные 13, 14 и 15 марта. В эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики. Есть также снимки баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте, Омане, а также портов, аэропортов, производственные объекты в регионе.

Алена Миклашевская