Сотрудницу «Красавиа» задержали за взятки от подрядчика в виде снегоуборщика

В Красноярске полиция задержала сотрудницу авиапредприятия. В отношении нее возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает Транспортная полиция Сибири. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о руководителе производственного обеспечения авиакомпании «Красавиа».

По версии следствия, фигурантка дела получила 150 тыс. руб. от представителя подрядной организации за общее покровительство и лоббирование интересов фирмы при заключении контрактов, а также за раскрытие информации о заявках других участников конкурсных процедур.

Кроме того, сотрудница организации получила снегоуборщик стоимостью более 100 тыс. руб. за аналогичные действия. По решению суда представителя подрядчика и руководителя производственного обеспечения «Красавиа» поместили под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

