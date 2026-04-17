На поездах «Ласточка» и «Финист» на Среднем Урале прокатились 20 млн человек

Количество пассажиров, воспользовавшихся скоростными электропоездами «Ласточка» и «Финист» в пригородном сообщении в Свердловской области, превысило 20 млн человек с момента начала их эксплуатации в регионе, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Автоматизированная система зафиксировала юбилейного пассажира 16 апреля: 20-миллионным пассажиром стала педагог Галина Куприянова, купившая билет на поезд №7057 Екатеринбург – Нижний Тагил через мобильное приложение. Представители СвЖД и АО «Свердловская пригородная компания» вручили ей сертификат на 10 поездок в течение года и памятные сувениры.

Первые составы «Ласточка» начали курсировать 5 ноября 2015 года, заменив экспрессы на маршрутах Екатеринбург — Нижний Тагил и Екатеринбург — Каменск-Уральский. Время в пути у поездов сократилось. Ее импортозамещенный аналог «Финист» появился 28 декабря 2023 года и сейчас обслуживает 35 пригородных рейсов.

В 2025 году электропоездами «Финист» воспользовались около 4 млн человек, что составляет в среднем 10,7 тыс. пассажиров в сутки. В настоящее время каждый четвертый пассажир Свердловской области совершает поездку на «Финисте». Наиболее востребованными остаются направления из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Красноуфимск и Каменск-Уральский.

Напомним, «Финист» по маршруту Екатеринбург — Челябинск с остановкой в Каменске-Уральском за год перевез почти 250 тыс. пассажиров.

Ирина Пичурина