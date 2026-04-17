Трамп заявил о скором завершении войны в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил о скором завершении военной операции против Ирана. Он отметил, что дела у США в кампании идут «очень хорошо».

«Я скажу, что война с Ираном идет как по маслу. Мы можем делать все, что захотим. Она должна закончиться довольно скоро»,— сказал господин Трамп журналистам (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Американский президент также назвал военную кампанию в Иране вынужденным «маленьким путешествием». «Нам пришлось совершить маленькое путешествие в Иран. Я этого не хотел, но пришлось, потому что мы не можем позволить им иметь ядерное оружие»,— сказал он.

12 апреля прошли переговоры США и Ирана в Исламабаде. По словам господина Трампа, сторонам удалось согласовать большинство вопросов, соглашения по теме ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе достичь не удалось. Американский президент подтвердил, что Вашингтон и Тегеран готовятся к новым переговорам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иран ставят на медленный огонь».