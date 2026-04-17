Минобороны России объявило о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Военно-космические силы России запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами с космодрома «Плесецк», сообщили в Минобороны. Пуск был произведен боевым расчетом космических войск 17 апреля.

В оборонном ведомстве уточнили, что все предстартовые операции и сам старт прошли в штатном режиме. Сейчас космические аппараты выводятся на расчетную орбиту.

О прошлом запуске ракеты «Союз-2.1б» Минобороны сообщало в феврале этого года.