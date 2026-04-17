Бывшего топ-менеджера «Роснано» обвинили в мошенничестве на 1 млрд рублей

Бывшего директора по инвестициям «Роснано» Сергея Вахтерова обвинили в мошенничестве на 1 млрд руб., сообщает РБК со ссылкой на источники. Ему вменяется хищение средств при продаже доли госкорпорации в компании «Акрилан». 15 апреля Мещанский суд Москвы санкционировал арест Вахтерова на два месяца.

По словам собеседников издания, фигуранты дела организовали продажу активов «Роснано» по значительно заниженной цене в пользу подконтрольной структуры. Кроме Сергея Вахтерова по делу проходят гендиректор «Акрилана» Олег Кузин и глава юридического отдела компании Татьяна Шадеева.

В апреле 2020 года «Роснано» продало 70% своей доли в «Акрилане» подконтрольной структуре «ВладАкрил» за 800 млн руб. Реальная стоимость пакета могла достигать 1,9 млрд руб. В ноябре прошлого года Арбитражный суд Владимирской области признал сделку недействительной, постановив вернуть долю «Акрилана» в распоряжение госкорпорации.

