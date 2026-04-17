«Путешествие на Луну», скрипка Страдивари и день рождения Вовы Чё Морале

Множество самых разнообразных событий ждет нас на предстоящей весенней неделе. Театральные постановки, филармонические концерты, песни под гармошку, джаз при свечах и игра «Зенита»: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

17 апреля, в Большом зале Петербургской филармонии выступит всемирно известный венгерский скрипач Кристоф Барати. С Заслуженным коллективом России под управлением Феликса Коробова он исполнит Скрипичный концерт Яна Сибелиуса. Музыкант играет на скрипке Lady Harmsworth, изготовленной великим мастером Антонио Страдивари в 1703 году. В исполнении оркестра также прозвучат увертюра «Король Лир» Гектора Берлиоза и Шестая «Пасторальная» симфония Людвига ван Бетховена.

Международный фестиваль балета Dance Open закрывается Звездным Гала, который также пройдет 17 апреля на сцене Александринского театра. Это заключительная глава фестивального романа, где все сюжетные линии сходятся, как бывает с хорошей книгой: переворачиваем последнюю страницу и понимаем, что мы изменились, наполнились, выросли, прожили маленькую жизнь. Главный вечер фестиваля — уникальная возможность стать свидетелем среза эпохи, увидеть невероятно яркую и разнообразную танцевальную палитру, прочувствовать, как классическая школа вступает в союз с современностью, как фольклор растворяется в абстракции, как минимализм смело говорит о вечном.

В этот же вечер, 17 апреля, в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и звучат «Вальс № 2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» Булата Окуджавы, «Ну что тебе сказать про Сахалин?» Яна Френкеля и Михаила Танича.

Эта пьеса для театра судьбоносная. Именно спектаклем Игоря Владимирова покорили город выпускники первого «владимировского» набора, и в 1974 году была открыта Малая сцена театра под громким названием «Ленинградский молодежный театр». Почти через четверть века, в 2001 году другой обучающийся при театре актерский курс (мастерская Владислава Пази) вновь обратился к этой пьесе, спектакль в постановке Юрия Бутусова стал событием театральной жизни страны, был в конкурсе театральной премии «Золотая маска» (редчайший случай, когда номинантом стал студенческий спектакль). И опять, четверть века спустя, театр говорит о неистребимой вере человека в чудо.

Дельфин выступит с традиционным весенним концертом в Петербурге, который 17 апреля пройдет в клубе Sound. В самый разгар весны артист исполнит большую концертную программу в Северной столице, акценты которой подчеркнут самые чувственные грани его творчества.

В этот же день, 17 апреля, в арт-пространстве Futurione Emotions в ТРК «ПИК» откроется групповая выставка петербургских художников «Шрамы, ставшие светом». В рамках вернисажа представлены работы пяти участников: Насти Гранат, Юлианы Поповой, Алисы Третьяковой, Татьяны Халезовой и Константина Автографа. Через живопись, фотографию и инсталляцию художники обращаются к теме травм не как к застывшим следам прошлого, а как к точке внутреннего изменения.

18 апреля в Большом зале Петербургской филармонии состоится фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе. Она исполнит сочинения зарубежных композиторов — от Баха до Шопена. Большой зал Ленинградской — Петербургской филармонии занимает в творческой биографии Элисо Вирсаладзе особое место: впервые она вышла на эту сцену в 1968 году, здесь прошло множество ее совместных концертов с Юрием Темиркановым (вместе они выступали более сотни раз — на этой и других лучших сценах мира), здесь на протяжении нескольких десятилетий регулярно проходят фортепианные вечера выдающейся пианистки.

Нежные куплеты трепетных романсов прозвучат 18 апреля в камерном зале усадьбы Державина на концерте «Русских музыкальных сезонов» «В свечах: эстетика романса». Зал наполнится теплым светом тысячи свечей, что создаст уют и атмосферу погружения в светские события XIX века. Русские и французские романсы исполнят тенор и сопрано под аккомпанемент фортепиано. «Русские музыкальные сезоны» объединят лучшие традиции музыкальных салонов прошлого и нетривиальный, современный подход, что позволит взглянуть на традицию романсов по-новому, даря нам возможность пережить вечные чувства через музыку.

В этот же день, 18 апреля, в «Вента Арене» состоится событие, которое объединит всех любителей лошадей: пройдут чемпионат и первенство по конным пробегам с трассами разной протяженности, от 10 до 120 км. Одни всадники будут покорять короткие, но красивые маршруты по Колтушским высотам, другие покажут мастерство и силу на длинных сложных дистанциях. А потом — финиш и награждение победителей. На территории конного комплекса можно провести целый день, наблюдая за подготовкой лошадей.

Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 18 апреля представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. «Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир... И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону. О, великий Театр... Как хорошо войти в твой Храм и вспомнить о главном: все мы в тебе — актеры. И где-то есть выше — над распрями и непониманием, над ложью и трусостью — Жизнь вечная и вечная Любовь. А остальное все — лишь веселая и горькая игра»,— лирично и философски рассуждает режиссер Мария Романова.

18 и 19 апреля в Театре музыкальной комедии состоится премьера оперетты Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну». Луна, загадочный и романтичный спутник Земли, на протяжении тысячелетий интриговал и вдохновлял таланты на создание всевозможных фантазий в музыке, литературе, живописи, кино и театре. В жанре опера-буфф Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну» — один из лучших тому примеров. Либретто написали драматурги Альбер Ванло и Эжен Летерье вместе с журналистом Арнольдом Мортье, вдохновленные большим успехом романов Жюля Верна. Премьера состоялась 26 октября 1875 года в Театре «Гете» в Париже.

Новый спектакль — ироничная и фантастичная выдумка авторов о полете на пушке с Земли на Луну, о желании узнать, что «за горизонтом», о стремлении найти новые миры, о деньгах и власти, об отцах и детях и, наконец, о любви, без которой оперетте не обойтись. В остроумном подходе к этим вопросам и есть созвучие нашему времени.

19 апреля на сцене Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета пройдет спектакль «Театральный роман» по мотивам произведений Михаила Булгакова.

«Наш спектакль имеет немаловажную цель — просветительскую. Хотим рассказать зрителю о становлении по-настоящему великого русского психологического театра. Роман не дописан. Мы пытаемся дофантазировать на основе документов, писем и многочисленных воспоминаний артистов и литераторов, каков был путь, связанный с рождением в 1926 году легендарной постановки МХАТа "Дни Турбиных" — именно эта история стала основой во многом автобиографичного «Театрального романа» Булгакова. Связь Московского художественного театра с мощнейшими культурными и социальными событиями страны, сложные перипетии, опутывающие постановку, стали основой для создания нашего спектакля. Возникнет сочетание сатиры, драмы, хулиганского вымысла и историзмов. Так, например, известно, что окончательное слово при приемке "Дней Турбиных" к показу было за Иосифом Сталиным, посмотревшим в дальнейшем спектакль более десятка раз»,— рассказывает режиссер Роман Габриа.

В Центре современного искусства имени Сергея Курехина 19 апреля с большим петербургским концертом выступит «АукцЫон». Каждая встреча с этой группой — настоящее культурное приключение, метаморфозы сюжета которого никогда не повторяются. И в этот вечер коллектив вновь порадует ценителей калейдоскопом музыкальных образов и полифонией эмоций.

19 апреля в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». На экскурсии гости погрузятся в историю этого места: от передачи участка лично Петром I графу Шереметеву на заре существования города, через два века жизни англиканского прихода в Петербурге до новейшей реставрации с ее находками и открытиями. Узнают, как менялся облик здания от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX и XXI столетий. Прикоснутся к судьбам знаменитых людей, чьи имена были неразрывно связаны с Английской набережной, 56. Расшифруют символы в убранстве зала, полюбуются уникальными витражами и мозаичными панно с полуторавековой историей. В финале зазвучит жемчужина Концертного зала — английский орган фирмы Brindley and Foster. Экскурсии повторятся 21 и 26 апреля.

20 апреля в ДК «Выборгский» — премьера интеллектуальной комедии «Имя». Что, если одно-единственное имя способно разрушить многолетнюю дружбу, вскрыть старые обиды и перевернуть жизнь целой семьи с ног на голову? Главный герой, который вот-вот станет отцом, в ответ на вполне банальный вопрос о том, как они с женой планируют назвать малыша, называет крайне необычный вариант. Имя оказывается настолько неожиданным и провокационным, что непринужденная светская беседа мгновенно превращается в поле боя.

Эмоциональный аттракцион, где тонкий юмор переплетается с глубоким психологизмом: пьеса «Имя» («Le Prenom») — один из главных хитов современной французской драматургии. В Париже этот спектакль два года шел при ежедневных аншлагах, после чего с оглушительным успехом был поставлен более чем в 100 театрах во Франции и по всему миру. В этом сезоне блестящая история оживет в Москве: режиссер Сергей Кальварский и его постоянный соавтор Наталья Капустина не просто адаптировали текст, но и перенесли действие в наши дни, наполнив его моментально узнаваемыми событиями и бытовыми деталями.

Музей-заповедник «Царское Село» начинает высокий сезон 20 апреля. В нем от защитных зимних футляров освобождают парковую скульптуру. Где-то через две недели перед посетителями предстанут более 70 объектов в Екатерининском и Александровском парках — греческие герои, аллегории, нимфы, мифологические существа.

«В этом году первыми зимние короба мы сняли с 123 захоронений императорских лошадей рядом с Пенсионерной конюшней. Здесь погребены кони, которые ходили под седлом российских императоров. Первое захоронение датируется 1834 годом, последнее — 1915-м. Надгробия из известняка (их отреставрировали и воссоздали в прошлом году) благополучно перенесли холода»,— говорит Наталья Лансере, хранитель скульптуры музея-заповедника «Царское Село».

Сейчас уже предстали во всем великолепии статуи XVIII века на Эрмитажной аллее Екатерининского парка, среди них — «Великолепие», «Мир», «Примавера», «Персей», «Борей» и «Вакх». Следующий этап — скульптура со стороны парадного плаца Екатерининского дворца у павильона «Грот», знаменитая «Девушка с кувшином». Завершится весенний цикл открытием Мраморного фонтана в Екатерининском парке.

20 апреля в Яани Кирик состоится концерт «Взрослые истории Маленького принца». Музыкальный благотворительный вечер по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери пройдет в поддержку ремонта в Дневном Центре реабилитации безнадзорных детей. В программе вечера — шедевры вокальной музыки в исполнении солистов Мариинского театра Анны-Марии Матис, Анны Шульгиной, Кристины Гонцы, Игоря Барбакова и Татьяны Старковой, переплетенные с пронзительными фрагментами оригинального текста в исполнении актера театра и кино, ведущего программы «Утро России. Санкт-Петербург» Дмитрия Мурашева.

20 и 21 апреля в рамках гастролей МХТ им. А. П. Чехова на сцене Александринского театра будет показан масштабный спектакль в постановке и с хореографией Аллы Сигаловой «8 разгневанных женщин». Она же исполняет одну из главных ролей. Также в ролях Дарья Мороз, Александра Ребенок, Софья Эрнст, Маруся Фомина, Аня Чиповская, Юлия Чебакова и Софья Шидловская, и у каждой есть свой грандиозный танец.

Пьеса Робера Тома, которая легла в основу спектакля, широко известна в киноверсии Франсуа Озона. Но тот, кто ожидает увидеть на сцене нечто знакомое, ошибается. «8 разгневанных женщин» — совершенно самобытная постановка с завораживающим визуальным рядом. Сценография Марии Трегубовой и костюмы Тамары Эшба в сочетании напоминают одновременно и модное дефиле, и глянцевую фотосессию, и музейную экспозицию.

21 апреля Российский национальный молодежный симфонический оркестр с московским дирижером Иваном Никифорчиным исполнят в Петербургской филармонии сочинения композиторов-романтиков: увертюру к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Вагнера, сочинения Штрауса и Концерт № 1 для скрипки с оркестром Бруха. Солист — Вадим Репин.

А на Новой сцене Александринского театра 21 и 22 апреля МХТ им. А. П. Чехова покажет спектакль «Старший сын» Андрея Калинина по драме Александра Вампилова. Главные роли Бусыгина и Сарафанова исполнят Кирилл Власов и Александр Семчев. По мнению критиков, режиссеру удалось внести в одну из канонических советских пьес совершенно новое звучание — при том, что он не поменял ни одного слова.

22 апреля в ДК Ленсовета Вова Чё Морале отметит свой день рождения большим концертом. В этот вечер ему исполнится 45 лет, и он встретит эту дату так, как привык: на сцене, вместе со зрителями и своей музыкой. В программе — авторские песни и любимые хиты популярного джаза.

Вова Чё Морале — джазмен с характером рок-героя, артист, который легко выходит за рамки одного жанра, объединяет музыку и стенд-ап — разговорный жанр. За темперамент, свободу и ощущение музыкального праздника на сцене Вову Чё Морале нередко называют питерским Луи Армстронгом — не за подражание, а за настроение и яркий сценический характер. В программе «Весна, Джаз, Питер» — авторские песни Вовы Чё Морале и хиты популярного джаза.

В этот же вечер, 22 апреля, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет спектакль по рассказам А. П. Чехова «Чехов. Хочется жить!».

«Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадежности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных судьбах, ничтожности и величии Человека и о бесконечной надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас»,— рассказывает о спектакле режиссер Анджей Бубень.

22 и 24 апреля в Большом зале Филармонии пройдут «Пасхальные концерты» схиархимандрита Серафима (Бит-Хариби). Отец Серафим — ассириец, духовник ассирийской диаспоры в Грузии и настоятель монастыря Тринадцати святых ассирийских отцов в селе Старая Канда Мцхетского района. Это ассироязычное село — единственное в православном мире место, где Божественная литургия Иоанна Златоуста служится на новоарамейском языке — исторической форме древнего арамейского. На этом языке говорил Иисус Христос.

Отец Серафим известен как распевщик, музыкант и певец, владеющий особой техникой пения. На новоарамейском, грузинском и церковнославянском языках он распевает молитвы на мелодии собственного сочинения, чаще всего импровизируя. В его произведениях соединяются интонации и широта мелодий ближневосточных и средиземноморских традиций, полифонические приемы грузинского пения, а также его собственные гармонические и мелодические находки. Так родились песни-исповеди, молитвы и покаяния, ставшие известными во всем мире. В исполнении отца Серафима прозвучат любимые публикой песнопения: «Трисвятое», 50-й и 53-й псалмы, «Молитва в Гефсиманском саду» и другие — на новоарамейском и грузинском языках.

23 апреля в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина можно услышать «Джазовый бриз при свечах». В его свете прозвучат главные хиты американской музыки XX века: джазовые стандарты и спиричуэлсы, яркие мелодии из знаменитых мюзиклов и кинофильмов. В первом отделении — композиции Гершвина, Арлена и Уэббера, во втором — классика джаза, бродвейские шлягеры и романтические баллады.

В концерте принимают участие солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина Елизавета Михайлова, Назия Аминева, Ольга Ширяева, Дмитрий Григорьев-Кан, Дмитрий Мулярчик. Партия фортепиано — Ирина Теплякова. Хор театра, главный хормейстер — Лев Дунаев.

23 апреля состоится заключительная лекция цикла «Романовы и Фаберже» в Музее Фаберже. История фирмы Фаберже неразрывно связана с историей императорской России. На лекции, которая состоится в Белоколонном зале музея, пойдет речь о произведениях фирмы, таких как императорские пасхальные яйца, дипломатические дары, мемориальные предметы, запечатлевших прошлое нашей страны.

23 апреля в Эрмитажном театре Санкт-Петербургский театр балета им. П. И. Чайковского представит балет «Щелкунчик» с участием Фаруха Рузиматова. Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку П. И. Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

В этот же вечер, 23 апреля, хор и оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса представит в Санкт-Петербургской филармонии программу из сочинений Жана-Филиппа Рамо. Антология музыки из опер Жана-Филиппа Рамо — это вторая серия нашумевшего проекта Теодора Курентзиса и musicAeterna «Рамо. Звук света», который с 2011 по 2019 годы исполнялся в Перми, Москве, Петербурге и многих европейских столицах, а в 2014 году был записан и издан лейблом Sony Classical.

В Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета 23 апреля играют комедию «Двенадцатая ночь» по пьесе Уильяма Шекспира. Волшебная сказка, игра театральная, любовная, иногда немного наивная, но азартная. Действие комедии происходит в вымышленной стране — Иллирии. Правитель Иллирии герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. Близнецы — брат и сестра Себастьян и Виола — после кораблекрушения потеряли друг друга. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу пришелся по душе молодой человек по имени Цезарио (это имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… Любовный переполох соединен автором с прекрасным юмором, который оттеняет витальный вихрь столкновений и интриг.

23 апреля в атриуме ЦСИ имени Сергея Курехина состоится премьер музыкального спектакля «Как изобрели велосипед». Это первая работа независимой поп-танц-оперы труппы «Нетруппа» Рустама Нерустама. В работе используются техники контемпорари, пантомимы, партнеринга, бесконтактного боя и перформативного присутствия. А еще — юмор с отсылками на ранние скетчи Монти Пайтон и к уличному театру. Действия танцовщиков зависят от сложной системы беспроводных метрономов: она синхронизируется с ритмом сердцебиения участников, создавая каждый раз уникальный ритмический рисунок для танца.

23 и 24 апреля на Новой сцене Александринского театра с подачи МХТ им. А. П. Чехова пройдут «Винни-Пуховские чтения». Театральный проект Евгения Гришковца представляет «Винни-Пуха» Алана Александра Милна (в классическом переводе Заходера) как материал для научной конференции. Участники конференции, которых играют Валерий Трошин, Александр Усов, Артем Волобуев, Вера Харыбина и другие, пытаются разобраться, что хотел сказать автор и что именно подумал Кролик.

24 апреля в концертном зале «Колизей Арена» прозвучат золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении Impulse orchestra. Более полутора сотен произведений было написано Полем Мориа за его творческую жизнь, а количество аранжировок, которые были им созданы к музыке других авторов, превышает тысячу.

А в Концертном зале Мариинского театра 24 апреля состоится концерт симфонического оркестра «Северная симфония» Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина под управлением блистательного маэстро Фабио Мастранджело. В этот вечер оркестр обратится к шедеврам романтического репертуара: прозвучит концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса, масштабное произведение с насыщенной драматургией и виртуозной сольной партией, и Симфония № 9 «Из Нового Света» Антонина Дворжака, в которой европейская симфоническая традиция соединяется с интонациями американской музыкальной культуры. Солистка концерта — София Яковенко (скрипка), участница программ Санкт-Петербургского дома музыки.

В этот же вечер, 24 апреля, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета покажет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — театра имени Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану говорит: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная пьеса. В ней обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но, в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива: она с детских лет избалована бездельем и деньгами».

24 и 25 апреля на сцене Концертного зала «У Финляндского» выступит истинно народный музыкант и артист Игорь Растеряев. Слушателей ждут любимые песни под аккомпанемент неизменной гармошки. Громко отпраздновав 15-летний юбилей творческой деятельности, музыкант приглашает петербуржцев на особенное мероприятие — концерт в театре. Традиционное весеннее выступление «главного комбайнера страны» пройдет в камерной атмосфере сидячего зала родного Петербурга.

24 и 25 апреля на Основной сцене Александринского театра МХТ им. А. П. Чехова представит «Кабалу святош» Юрия Квятковского — один из самых востребованных спектаклей современного театра. На сцену выйдут Константин Хабенский (Мольер) и Николай Цискаридзе в роли Короля-Солнце. Впрочем, народный артист России и ректор Вагановской академии скромно скрывается под псевдонимом Максим Николаев.

«Выйти на сцену МХТ под своей фамилией мне показалось неприемлемым, потому что Николай Цискаридзе, его статус, звания, достижения связаны с балетом и к драматическому театру не имеют отношения. Поэтому я начинаю с чистого листа как дебютант Максим Николаев»,— говорит Николай Цискаридзе.

Константин Хабенский рассказал, что идея пригласить звезду из другой театральной профессии принадлежала режиссеру спектакля. На выбор было предложено несколько кандидатур. «И надо было выбрать, кому позвонить первому. Это надо было сделать мне. Я позвонил Николаю Максимовичу, и мы с первого раза попали в десятку. Оказалось, что он большой знаток эпохи Людовика XIV, людовикофил, людовиковед. Все роли, которые он раньше исполнял в театре, по стечению обстоятельств были без текста. Он передавал эмоции другими способами. И он, как никто другой, умеет заполнять собой сцену»,— говорит он

В канву спектакля вплетены отрывки из Декарта, Сенеки, Николая Бердяева, Льва Толстого, религиозных трактатов отцов католической церкви, а также из доклада Сталину и Молотову по поводу «Кабалы cвятош».

25 апреля в театре-фестивале «Балтийский дом» спектакль «Семья в подарок» впервые будет сыгран с переводом на русский жестовый язык. В главной роли на сцену выйдет Татьяна Пилецкая — народная артистка России, легенда театрального Петербурга. Сюжет ироничного, смешного и душевного спектакля напоминает волшебную сказку, а получить от постановки удовольствие глухим и слабослышащим зрителям поможет главный переводчик проекта «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ» Оксана Буцык, на счету которой — более тысячи переведенных событий.

25 апреля на Новой сцене Александринского театра МХТ им. А. П. Чехова представляет Ольгу Литвинову и Артема Быстрова в новом камерном спектакле Андрея Гончарова «Осень». Актеры сыграют пару средних лет, для которой наступила осень, а хочется вернуть весну. Спектакль по одноименному рассказу Августа Стринберга в умелых руках творческой команды расцветает музыкой: Артем Быстров и Ольга Литвинова виртуозно играют и поют.

В этот же вечер, 25 апреля, Международный фестиваль «Музыкальная коллекция» откроется в Петербургской филармонии программой из музыки Дмитрия Шостаковича, посвященной 120-летию со дня рождения композитора. Заслуженный коллектив России под управлением Владимира Спивакова исполнит программу из сочинений Дмитрия Шостаковича: прозвучат Девятая симфония, Сюита для променадного оркестра, а также Первый фортепианный концерт, солист — Денис Мацуев.

26 апреля в Большом зале Петербургской филармонии прозвучит мировая премьера: «Симфония-реквием» Алексея Крашенинникова, написанная по заказу Петербургской филармонии и посвященная памяти жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. В рамках концерта абонемента «Моцарт +», посвященного 270-летию со дня рождения композитора, также будет исполнен его «Реквием». Программа прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии и Хора Санкт-Петербургского государственного университета под управлением Максима Алексеева, солисты — сопрано Анастасия Калагина, меццо-сопрано Ирина Шишкова, тенор Олег Лосев, бас Юрий Воробьев. Концерт пройдет в рамках XIX Международного фестиваля «Музыкальная коллекция».

А Концертный зал на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина 26 апреля погрузится в сказочные миры воображения и фантазии: и можно будет услышать «Орган и вибрафон. Волшебный мир воображения». Проводниками в путешествии выступят два инструмента: старинный английский орган и редкий гость оркестров, вибрафон. Первое отделение посвящено сказочным мирам, увековеченным в классической музыке: «Щелкунчик» Чайковского, «Пер Гюнт» Грига. Во втором отделении прозвучат музыкальные фрагменты из фильмов «Аватар», «Звездные войны» и саги о Гарри Поттере. Партия органа — Мария Лобецкая, лауреат международных конкурсов, педагог Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Партия вибрафона — Петр Чижик, композитор и исполнитель джазовой и классической музыки на вибрафоне.

26 апреля ФК «Зенит» принимает на «Газпром Арене» грозненский «Ахмат». Сезон в чемпионате России подходит к концу, впереди у «Зенита» только два домашних матча. Зрителей и болельщиков ждут розыгрыши призов, аквагрим и студии причесок, яркие фотозоны, творческая студия, кафе с кухнями стран мира и детским меню. Также состоится автограф-сессия Вячеслава Петкуна. А откроет матч концерт легендарной группы «Танцы минус»!

Подготовила Светлана Куликова