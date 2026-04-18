Сегодня исполняется 58 лет президенту Федерации водных видов спорта России Дмитрию Мазепину

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев:

— Уважаемый Дмитрий Аркадьевич! От всего спортивного сообщества поздравляю с днем рождения! Под Вашим руководством Всероссийская федерация водных видов спорта добилась впечатляющих результатов и подтвердила ставку Минспорта на приглашение в отрасль самых опытных управленцев. Полное восстановление в правах на международной арене наших пловцов, возвращение на международные турниры и целая россыпь завоеванных медалей — это большое достижение, ориентир для миллионов детей. Убежден, что под Вашим руководством федерация сохранит столь же высокую планку, а спортсмены порадуют нас новыми победами на главных стартах планеты. Желаю Вам веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет.

Сегодня исполняется 60 лет олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира по хоккею Валерию Каменскому

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Валерий! Даже не верится, что сегодня мы отмечаем такую внушительную дату в твоей биографии. Ведь, кажется, совсем недавно мы вместе выходили на лед — и не в составе «Легенд СССР». За твоими плечами — долгий профессиональный путь из Воскресенска в элиту элит мирового хоккея. И хотя великих побед, высоких титулов, достижений, а теперь и должностей у тебя не счесть, ты умудряешься оставаться скромным парнем, знающим цену труду и настоящей дружбе. Ты еще молод, по-прежнему много и успешно работаешь — и это большая удача для нашего спорта. Хочу пожелать тебе здоровья, семейного счастья, удачи и новых побед на льду и в жизни. Твой Вячеслав Фетисов.

