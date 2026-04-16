Безруков получил спецприз «Верю» на Московском международном кинофестивале

В Москве в театре «Россия» открылся 48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ). Спецприз фестиваля за верность принципам школы Константина Станиславского «Верю» получил актер, худрук МХАТ им. Горького и Московского губернского театра Сергей Безруков.

Министр культуры России Ольга Любимова и актер Сергей Безруков

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Министр культуры России Ольга Любимова и актер Сергей Безруков

Награду актеру вручала министр культуры России Ольга Любимова. «Огромная честь для меня сегодня вручать этот приз вам, Сергей Витальевич... Мы все в ожидании новых ролей и на сцене, и в кадре»,— сказала госпожа Любимова (цитата по «Интерфаксу»). Сергей Безруков поблагодарил за приз и отметил, «что всегда привык работать..., не думая о наградах». Спецприза «Верю» в разные годы были удостоены Джек Николсон, Мерил Стрип, Фанни Ардан, Жерар Депардье, Олег Янковский, Катрин Денев и другие.

По словам министра культуры России, в ММКФ принимают участие более 40 стран. «Мы понимаем, что каждый зарубежный наш гость преодолевал самые разные препятствия, в том числе логистику. И попал сегодня на 48-й Московский международный кинофестиваль во многом вопреки, нежели благодаря сложившейся ситуации вообще в мире»,— отметила она.

ММКФ — второй по старшинству кинофестиваль в мире после Венецианского. Впервые он состоялся в 1935 году, председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. В этом году фестиваль проходит с 16 по 23 апреля. В состав жюри основного конкурса вошли ланкийский режиссер Прасанна Витханаге, актриса Дарья Екамасова, испанский режиссер Хавьер Ребольо, актриса из Китая Цзинь Ша, режиссер Иван И. Твердовский и другие.