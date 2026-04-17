Разрешения сверх плана

Белый дом определил для себя новый набор задач по оптимизации разрешительной деятельности. Среди приоритетов на 2026 год — реализация механизмов проактивного продления разрешений, а также возможности подачи на «Госуслугах» комплексного заявления на получение сразу нескольких видов таких документов. Планы и итоги работы по оптимизации процесса выдачи лицензий и разрешений были подведены на совещании в правительстве с участием представителей бизнеса.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко

Совещание о разрешительной деятельности у вице-премьера Дмитрия Григоренко прошло в Белом доме с участием представителей РСПП, ТПП, «Деловой России» и «Опоры России». В прошлом году был принят закон об упрощенном порядке выдачи бизнесу лицензий и разрешений. Действовавший с 2021 года соответствующий экспериментальный режим стал, таким образом, постоянным.

На конец 2025 года на портале «Госуслуги» можно было оформить 415 видов разрешений (в том числе 51 вид лицензий). Средние сроки выдачи разрешений с момента старта пилота сократились с 43 до 18 дней, среднее число документов уменьшилось с восьми до трех. Для лицензий — с 45 до 10 и с десяти до двух соответственно.

Поставленные на 2025 год задачи выполнены в полном объеме, часть из них — с перевыполнением плана, отметил на совещании Дмитрий Григоренко. В том числе внедрены механизмы проактивного продления разрешений (план по охвату 50 видов таких документов выполнен) и комплексного заявления на «Госуслугах» (его подача дает возможность получить сразу несколько видов необходимых разрешений; охвачен 51 вид, по плану было 50). Кроме того, 108 разрешений подключены к витринам данных (план — 85).

План на этот год — реализовать названные механизмы уже для 70 услуг (накопительным итогом), сократить сроки оказания 10 комплексных услуг (объединение услуг в рамках определенной деятельности).

Комплексная выдача разрешений необходима, в частности, для ускоренного запуска инвестиционных проектов ради формирования экономики предложения и достижения национальных целей. Кроме того, планируется увеличить (до 380) число разрешений, подключенных к витринам данных.

«Правительство последовательно снижает административную нагрузку на бизнес, в том числе упрощая процедуры выдачи различных разрешений и лицензий, необходимых для ведения предпринимательской деятельности,— отметил на совещании Дмитрий Григоренко.— Мы движемся к тому, чтобы сделать их еще менее трудоемкими и практически незаметными для бизнеса».

Представители бизнеса оценили проделанную чиновниками работу. «Видим, что существенно сокращены сроки выдачи разрешений, снижается количество документов. Радует, что появились комплексные услуги, у бизнеса есть запрос на их расширение — в частности, на строительство, оформление земельного участка»,— сказал президент «Опоры России» Александр Калинин. Положительно воспринимает бизнес и внедрение механизма досудебного обжалования (средний срок рассмотрения составил 7,7 дня при нормативе в 15). Вице-президент по правовому регулированию и правоприменению РСПП Александр Варварин также отметил, что оптимизация позволила существенно снизить административные и финансовые издержки бизнеса.

Вместе с тем представители бизнеса полагают, что процесс требует дальнейшего улучшения.

В частности, Александр Калинин предложил распространить реформу на региональный и особенно муниципальный уровни, так как многие разрешения выдаются органами власти соответствующих уровней (как уточнили позднее “Ъ” в аппарате Дмитрия Григоренко, в работе находятся уже восемь востребованных региональных услуг).

По словам главы «Деловой России» Алексея Репика, необходимо решить вопрос получения формальных отказов в выдаче разрешений. В ответ на это вице-премьер предложил совместно с бизнесом проанализировать масштаб таких случаев и при необходимости выработать алгоритм решения. Александр Варварин отметил, что бизнес предлагает подумать над увеличением срока действия некоторых разрешений — например, для геологического изучения недр, в том числе в районах Арктической зоны и Дальнего Востока. Недостаточные сроки снижают привлекательность инвестпроектов, пояснил он. Кроме того, по его словам, целесообразно рассмотреть возможность увеличения срока действия комплексного экологического разрешения для стратегически важных организаций и объектов энергетики. Также можно было бы рассмотреть вопрос о сокращении сроков его выдачи.

Венера Петрова