Прибыль вне игры

По итогам 2025 года российская структура Adidas вышла в прибыль впервые с тех пор, как бренд четыре года назад покинул локальный рынок. ООО «Адидас» удалось заработать 2,2 млрд руб. По большей части это произошло благодаря высоким ставкам по банковским вкладам.

Российской структуре Adidas — ООО «Адидас» — в 2025 году удалось получить прибыль в 2,2 млрд руб., в то время как годом ранее убыток составил 49,9 млн руб., обнаружил “Ъ” в СПАРК. Выручка компании тоже выросла — на 20%, до 3,9 млрд руб. Рост доходов не связан с возобновлением торговли в России (Adidas объявила об уходе с российского рынка после февраля 2022 года). Согласно отчетности компании, ее прибыль сформировалась по большей части благодаря процентным доходам по банковским вкладам, составившим в 2025 году 2,9 млрд руб.

Исходя из того, что в 2025 году ставки по банковским депозитам иногда превышали 20%, объем размещенных ООО «Адидас» средств мог составить около 15 млрд руб., подсчитал инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин. Это говорит о том, что у Adidas в РФ сформирован значительный объем свободной ликвидности, добавляет эксперт. В ООО «Адидас», а также в штаб-квартире Adidas на запросы “Ъ” не ответили.

После закрытия всех монобрендовых магазинов в России российское юрлицо Adidas два года подряд приносило миллиардные убытки: 7 млрд руб. в 2022 году, 7,9 млрд руб. в 2023-м. При этом поступления от продаж в эти два года составили совокупно около 30 млрд руб.— судя по всему, компания распродавала остатки товара. Убыток резко сократился только в 2024 году, тогда же начали расти доходы от арендных, лицензионных, комиссионных платежей и роялти, которые составили 3,5 млрд руб. Для сравнения: в 2022–2023 годах на такие поступления приходилось по 900 млн руб.

Группа Adidas основана в Германии в 1948 году. Магазины бренда работают более чем в 150 странах. Первые магазины бренда начали появляться в России в начале 1990-х годов, к 2014 году ритейлер стал одним из крупнейших продавцов спортивных товаров в стране: у компании было более 900 торговых точек. К 2022 году у Adidas было около 150 магазинов в РФ. Часть из них по договорам субаренды перешла Lamoda — на их месте появились мультибрендовые магазины Lamoda Sport.

Сейчас продукцию Adidas можно найти в нескольких мультибрендовых сетях, например Street Beat или Rendez-Vous, а также на маркетплейсах. Однако, как пояснили “Ъ” на одной из онлайн-площадок, поставки идут не через ООО «Адидас». Товары Adidas попадают в Россию в том числе по параллельному импорту. Зимой 2026 года схема привлекла внимание Росаккредитации, заблокировавшей несколько партий с товарами бренда, которые собиралась ввести в страну Lamoda.

Герберт Хайнер, гендиректор Adidas, в интервью «Ведомостям» в 2014 году: «Наш бизнес в России намного больше, чем в Германии; это значит, что модель успешна».

ООО «Адидас» не единственная структура ушедшего из России западного ритейлера, которой в 2025 году удалось заработать за счет финансовых инструментов. ООО «Найк», управлявшее бизнесом Nike в РФ, например, в 2025 году заключило пять депозитных договоров, разместив на счетах более 300 млн руб. По итогам 2025 года эта компания тоже вышла в прибыль, которая составила 10,3 млн руб. после убытка в размере 32 млн руб. в 2024 году.

Брендам, объявившим четыре года назад об уходе с российского рынка, трудно вывести из страны деньги, заработанные местными структурами. Российское валютное и контрсанкционное регулирование ограничивает перевод средств в пользу лиц из недружественных государств: выплаты на сумму более 10 млн руб. в месяц, как правило, требуют разрешения правкомиссии или ЦБ, а трансакции на меньшие суммы проходят строгий банковский комплаенс, поясняет старший юрист White Stone Дарья Рассадкина.

Виктория Колганова