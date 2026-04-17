Прибыль вне игры
Adidas заработал в России более 2 млрд рублей
По итогам 2025 года российская структура Adidas вышла в прибыль впервые с тех пор, как бренд четыре года назад покинул локальный рынок. ООО «Адидас» удалось заработать 2,2 млрд руб. По большей части это произошло благодаря высоким ставкам по банковским вкладам.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Российской структуре Adidas — ООО «Адидас» — в 2025 году удалось получить прибыль в 2,2 млрд руб., в то время как годом ранее убыток составил 49,9 млн руб., обнаружил “Ъ” в СПАРК. Выручка компании тоже выросла — на 20%, до 3,9 млрд руб. Рост доходов не связан с возобновлением торговли в России (Adidas объявила об уходе с российского рынка после февраля 2022 года). Согласно отчетности компании, ее прибыль сформировалась по большей части благодаря процентным доходам по банковским вкладам, составившим в 2025 году 2,9 млрд руб.
Исходя из того, что в 2025 году ставки по банковским депозитам иногда превышали 20%, объем размещенных ООО «Адидас» средств мог составить около 15 млрд руб., подсчитал инвестиционный директор Atomic Capital Илья Перелешин. Это говорит о том, что у Adidas в РФ сформирован значительный объем свободной ликвидности, добавляет эксперт. В ООО «Адидас», а также в штаб-квартире Adidas на запросы “Ъ” не ответили.
После закрытия всех монобрендовых магазинов в России российское юрлицо Adidas два года подряд приносило миллиардные убытки: 7 млрд руб. в 2022 году, 7,9 млрд руб. в 2023-м. При этом поступления от продаж в эти два года составили совокупно около 30 млрд руб.— судя по всему, компания распродавала остатки товара. Убыток резко сократился только в 2024 году, тогда же начали расти доходы от арендных, лицензионных, комиссионных платежей и роялти, которые составили 3,5 млрд руб. Для сравнения: в 2022–2023 годах на такие поступления приходилось по 900 млн руб.
Группа Adidas основана в Германии в 1948 году. Магазины бренда работают более чем в 150 странах. Первые магазины бренда начали появляться в России в начале 1990-х годов, к 2014 году ритейлер стал одним из крупнейших продавцов спортивных товаров в стране: у компании было более 900 торговых точек. К 2022 году у Adidas было около 150 магазинов в РФ. Часть из них по договорам субаренды перешла Lamoda — на их месте появились мультибрендовые магазины Lamoda Sport.
Сейчас продукцию Adidas можно найти в нескольких мультибрендовых сетях, например Street Beat или Rendez-Vous, а также на маркетплейсах. Однако, как пояснили “Ъ” на одной из онлайн-площадок, поставки идут не через ООО «Адидас». Товары Adidas попадают в Россию в том числе по параллельному импорту. Зимой 2026 года схема привлекла внимание Росаккредитации, заблокировавшей несколько партий с товарами бренда, которые собиралась ввести в страну Lamoda.
Герберт Хайнер, гендиректор Adidas, в интервью «Ведомостям» в 2014 году:
«Наш бизнес в России намного больше, чем в Германии; это значит, что модель успешна».
ООО «Адидас» не единственная структура ушедшего из России западного ритейлера, которой в 2025 году удалось заработать за счет финансовых инструментов. ООО «Найк», управлявшее бизнесом Nike в РФ, например, в 2025 году заключило пять депозитных договоров, разместив на счетах более 300 млн руб. По итогам 2025 года эта компания тоже вышла в прибыль, которая составила 10,3 млн руб. после убытка в размере 32 млн руб. в 2024 году.
Брендам, объявившим четыре года назад об уходе с российского рынка, трудно вывести из страны деньги, заработанные местными структурами. Российское валютное и контрсанкционное регулирование ограничивает перевод средств в пользу лиц из недружественных государств: выплаты на сумму более 10 млн руб. в месяц, как правило, требуют разрешения правкомиссии или ЦБ, а трансакции на меньшие суммы проходят строгий банковский комплаенс, поясняет старший юрист White Stone Дарья Рассадкина.