Инфляция приблизилась к цели

Апрельский опрос «инФОМ» для ЦБ, проведенный незадолго до заседания совета директоров регулятора 24 апреля, фиксирует снижение инфляционных ожиданий населения: их медианная оценка на год вперед сократилась до 12,9% с 13,4% в марте. При этом ожидания остаются двузначными, а наблюдаемая инфляция — заметно выше, но скорректировалась с 15,6% до 14,6% (см. график). По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, основанных на недельных данных Росстата, к 13 апреля годовая инфляция снизилась до 5,77% с 5,89% неделей ранее. Произошло это после мартовского ускорения (как полагают в ЦБ, оно носило во многом разовый характер и было связано с курсовой динамикой и внешними факторами).

В свежем выпуске бюллетеня «О чем говорят тренды» регулятор отмечает, что даже после замедления текущая динамика цен в устойчивых компонентах остается повышенной и не соответствуют траектории возвращения инфляции к цели в 4%. Это означает необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий на продолжительный период.

Рыночные оценки между тем смещаются в сторону более уверенного смягчения денежно-кредитной политики. В Райффайзенбанке считают, что снижение ключевой ставки на 50 б. п. уже заложено в ожиданиях, не исключая и более крупного шага. Дополнительные факторы для смягчения — слабая экономическая активность в первом квартале и укрепление рубля, оказывающее дезинфляционное влияние.

Схожие оценки дает Дмитрий Полевой из «Астра УА»: ухудшение макроэкономической картины допускает более быстрый шаг снижения, однако неопределенность бюджетных параметров и внешних условий ограничивает пространство для агрессивного смягчения на ближайшем заседании. «Но минус 100 б. п. ожидаем увидеть уже в июне, к тому моменту явным станет и спад деловой активности в данных по ВВП, а инфляция достигнет целевых уровней и даже ниже уже во втором квартале благодаря крепкому рублю и переносу повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь, что должно помочь снижению инфляционных ожиданий населения и бизнеса»,— отмечает он.

В своих «трендах» аналитики ЦБ отмечают, что «прямое влияние конфликта на Ближнем Востоке на российскую инфляцию пока выглядит ограниченным, но затягивание конфликта может повысить логистические издержки и цены на импортные и экспортные товары, что является значимым проинфляционным риском». Судя по действующему прогнозу регулятора, он верит в устойчивость снижения — во втором полугодии 2026 года инфляция должна составить около 4% в годовом выражении.

Артем Чугунов