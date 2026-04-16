«Авангард» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв ЦСКА в пятом матче

ХК «Авангард» обыграл ЦСКА в пятом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). В составе омичей шайбы забросили Джованни Фьоре и Дмитрий Рашевский.

Таким образом, «Авангард» завершил серию игр с московской командой со счетом 4:1 в свою пользу и оформил себе путевку в следующий раунд. В полуфинале омский клуб встретится с «Локомотивом», который является действующим обладателем Кубка Гагарина.

Ранее в плей-офф КХЛ также вышел «Ак Барс». Последний участник будет определен по итогам серии матчей между «Металлургом» и «Торпедо».

Александра Стрелкова