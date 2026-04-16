Ynet: ЦАХАЛ на время прекращения огня останется на территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) на время прекращения огня останется на занимаемых позициях в Ливане. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время экстренного телефонного заседания кабинета безопасности, передает израильское издание Ynet.

Господин Нетаньяху заявил, что принял решение о перемирии по просьбе «величайшего союзника Израиля» президента США Дональда Трампа, отмечается в публикации. Издание сообщает, что разговор с членами кабинета завершился «без формального голосования, хотя несколько министров об этом просили». Премьер Израиля отметил, что кабинет обсудит этот вопрос в дальнейшем.

Анонимный израильский чиновник сообщил Ynet, что ЦАХАЛ останется «глубоко на территории Ливана». По его словам, если ливанские власти не предпримут мер по ликвидации группировки «Хезболла» во время десятидневного перемирия, Израиль сделает это силой после него.

Заключение перемирия раскритиковал лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид, сообщает The Jerusalem Post. По его словам, война может закончиться только окончательным устранением угроз для израильских поселений на севере страны. Перемирие не поддержали также главы других парламентских партий.

Дональд Трамп объявил о десятидневном перемирии между Израилем и Ливаном более часа назад. Прекращение огня должно вступить в силу в 01:00 мск. Американский президент также пригласил руководителей двух стран в Белый дом для прямых переговоров.