В Туве экс-чиновницу осудят за хищение 8,2 млн руб. при строительстве спортзалов

Кызылский горсуд Тувы рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего главного специалиста отдела организации спортивных мероприятий ГБУ «Управление спортмероприятий». Ей предъявлены обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Согласно версии следствия, с 4 апреля по 16 сентября 2024 года фигурантка дела организовала проведение закупок и заключение девяти госконтрактов на покупку стройматериалов для строительства спортивных залов ангарного типа. При

этом она составила фиктивные коммерческие предложения с завышенной стоимостью. При реальной цене около 10,6 млн руб. сотрудница учреждения указала цену в 19 млн руб., установили правоохранители. Разницу в размере 8,4 млн руб. она присвоила себе.

На имущество обвиняемой, автомобиль Hyundai Sonata стоимостью 2,2 млн руб., наложен арест. Кроме того, сторона обвинения предъявила ей гражданский иск на сумму 8 млн руб.

Александра Стрелкова