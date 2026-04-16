«Авангард» бортанул ЦСКА

В пятом матче четвертьфинала play-off FONBET Континентальной хоккейной лиги «Авангард» обыграл ЦСКА — 2:1, закрыв серию со счетом 4:1 и оформив путевку в следующий раунд. В полуфинале Кубка Гагарина омский клуб встретится с действующим обладателем трофея «Локомотивом».

Несмотря на хорошую игру голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина, хоккеисты «Авангарда» сумели дважды пробить его и одержать решающую победу в серии

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Несмотря на хорошую игру голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина, хоккеисты «Авангарда» сумели дважды пробить его и одержать решающую победу в серии

Потерпев три поражения подряд, ЦСКА смог остановиться у последней черты и выиграть второй московский матч, но его положение по-прежнему оставалось тяжелым. Тем более что серия вернулась в Омск, где уже «Авангард» имел немаловажное преимущество домашней площадки. А дома не только трибуны — и лед, и борта помогают.

«Ястребы» забили в первой же смене. На это им потребовалось всего 35 секунд. Вроде бы обычный выброс из своей зоны защитника Джозефа Чеккони неожиданно привел к выходу «два в одного» с участием Константина Окулова и Джованни Фьоре. Правда, ситуация для нападающих была не самая простая, так как шайба прыгала по льду. Тем не менее россиянин справился с ней, протолкнув на клюшку канадца, и она удачно легла ему на крюк. Так лучший бомбардир и снайпер нынешнего play-off набрал седьмое очко по системе «гол плюс пас» в противостоянии с армейцами, а всего в его активе стало 14 баллов.

Для ЦСКА очередное результативное действие Окулова было плохим знаком. Он промолчал лишь в четвертом матче, и именно тогда москвичи добились успеха. Гости побежали отыгрываться и в первом периоде провели гораздо больше времени в атаке, но голкипер Никита Серебряков отразил все их броски, в том числе от Дениса Гурьянова. Форвард армейцев с шестью голами уступал по этому показателю только Окулову, однако в серии с «Авангардом» никак не мог отличиться.

А на 13-й минуте гости уже проигрывали — 0:2. Казалось, угроза со стороны Николая Прохоркина не сулила больших неприятностей, и вратарь Дмитрий Гамзин спокойно отбил шайбу за ворота, но она отскочила от борта прямо на пятак, где находился Дмитрий Рашевский. Нападающий хозяев быстро сориентировался в эпизоде и, несмотря на почти нулевой угол обстрела, забросил рикошетом от Гамзина, не успевшего переместиться к дальней штанге. Причем этот гол как-то подкосил ЦСКА, который до перерыва так и не нашел чем ответить.

На второй отрезок матча у команды Игоря Никитина, наверное, был план спасения, но его сломали удаления. Сначала в штрафной бокс отправился Дмитрий Бучельников, а потом туда присел и Дмитрий Саморуков. И хотя в меньшинстве армейцы благодаря Гамзину выстояли, минут на десять в общей сложности они выпали. В атаку они заиграли лишь во второй половине периода. Впрочем, ничего опасного им создать не удалось, а броски с открытых позиций Серебрякову проблем не доставляли.

Шанс у ЦСКА появился, когда на исходе второй двадцатиминутки у «Авангарда» удалился Артем Блажиевский. Другое дело, что большинство москвичей разбилось на до и после перерыва, а в таких случаях редко получается его реализовать.

Зато они забили в равных составах, когда омские защитники любезно разъехались перед Иваном Дроздовым, который беспрепятственно выкатился на вратаря и уверенно исполнил этот мини-буллит. Причем у гостей было еще довольно много времени, чтобы вытащить игру. Правда, хозяева очень дисциплинированно и организованно сушили ее, стараясь почаще отодвигать в чужую зону.

Гамзин несколько раз выручил армейцев. Серебрякову тоже пришлось попотеть, а когда снова один на один с ним оказался Дроздов, голкиперу «ястребов» где-то и повезло, что рука нападающего немного дрогнула. За две с половиной минуты до конца основного времени ЦСКА пошел ва-банк, сняв вратаря. У Бучельникова был просто убойный момент — и вот тут Серебряков совершил главный сейв всего матча, выловив шайбу и еще не дав добить ее в сутолоке на пятаке. Но и омичи не могли попасть по пустым воротам. Окулова буквально в метре от них накрыл Никита Нестеров, а Майкл Маклауд каким-то чудом промахнулся. И все-таки эта инфарктная концовка, как и вся серия, закончилась в пользу «Авангарда».

Александр Ильин