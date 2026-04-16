Хостинг-провайдерам могут запретить предоставлять ресурсы владельцам VPN

Как узнал «Ъ», ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0» предложены новые меры по борьбе с обходом блокировок. Поправки запрещают хостинговым компаниям предоставлять вычислительные мощности владельцам сайтов и IT-систем, обеспечивающих доступ к информации, запрещенной на территории России. Таким образом, под ограничения попадают в том числе владельцы VPN-сервисов.

В случае принятия поправок провайдеры хостинга перестанут быть техническими посредниками и должны будут сами следить за тем, кому сдают серверы в аренду. Это потребует от них сверки клиентов с черными списками и отказа в обслуживании нарушителям. Однако у многих компаний пока нет отработанных процедур и технологий для эффективного выявления таких клиентов, а переход на новую модель работы связан с серьезными издержками.

Участники рынка предупреждают, что дополнительные расходы на соблюдение требований лягут на плечи клиентов. За последнее время стоимость хостинга уже выросла более чем на 30% из-за повышения НДС и внедрения систем СОРМ. Как считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин, интеграция с базами Роскомнадзора и необходимость отказывать части клиентов неизбежно приведут к дальнейшему росту цен.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «VPN-сервисам помахали хостом».