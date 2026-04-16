Министерство внутренних дел Великобритании начало расследование злоупотреблений иммиграционной системой, пишет BBC со ссылкой на заявление офиса премьер-министра. Поводом для разбирательства стал материал BBC о том, как юридические бюро и консультанты за крупные гонорары рекомендуют мигрантам подавать ложные сведения о своей гомосексуальности («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) или о том, что они стали жертвами домашнего насилия, чтобы остаться жить в стране.

Мигрантов обеспечивают «легендами» и учат фальсифицировать доказательства: сопроводительные письма, фотографии и медицинские заключения, подтверждающие их заявления. Стоимость подачи сфабрикованного заявления может достигать £7 тыс.

МВД говорит, что граждане Пакистана составляют непропорционально большую долю среди тех, кто подает заявления по признаку сексуальной ориентации. В 2023 году, последнем году, за который имеются данные, были приняты решения по 3430 заявлениям о предоставлении убежища по причине ориентации. 42% заявлений были поданы гражданами Пакистана. На тех же основаниях подается много заявлений из таких стран, как Бангладеш, Нигерия, Индия, Уганда.

Число людей, претендующих на ускоренное получение вида на жительство на основании домашнего насилия, достигает более 5,5 тыс. человек в год.

