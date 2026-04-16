«Липецкэнерго» отсудило 9 млн рублей у майнера криптовалюты

Елецкий городской суд взыскал с владельца майнинговой фермы 8,9 млн руб. неосновательного обогащения и 83 тыс. руб. судебных расходов в пользу филиала ПАО «Россети Центр» «Липецкэнерго». На такую сумму ответчик потратил электроэнергию, незаконно подключившись к сетям. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона 16 апреля.

Оборудование для майнинга нашли в двух гаражах кооператива «Солнечный». Ответчик иск не признал, заявив, что не является собственником этих гаражей. Однако ранее аналогичное оборудование для майнинга обнаружили в доме его супруги, после чего по суду с нее взыскали 1,5 млн руб. за незаконное потребление электроэнергии. Кроме того, было зафиксировано, как мужчина открывал гаражи, в которых находилась криптоферма, своим ключом.

Оценив представленные доказательства в совокупности, суд пришел к выводу, что ответчиком действительно «было осуществлено бездоговорное потребление электрической энергии с целью добычи криптовалюты» и удовлетворил иск.

По итогам 2025 года Белгородская, Воронежская и Липецкая области вошли в топ-5 регионов Центрального федерального округа с наибольшим числом выявленных случаев незаконного майнинга криптовалюты. «Ъ-Черноземье» в январе опубликовал мнение гендиректора федеральной майнинговой компании YDM Group Алексея Стороженко о том, почему майнеры предпочитают уходить в тень и какие риски это создает для экономики и энергетики макрорегиона.

