«Для многих легальный майнинг становится нерентабелен»

По итогам 2025 года Белгородская Воронежская и Липецкая области вошли 8364126 в топ-пять регионов Центрального федерального округа с наибольшим числом выявленных случаев незаконного майнинга (производства криптовалюты). О том, почему майнеры предпочитают уходить в «тень» и какие риски это создает для экономики и энергетики Черноземья, рассуждает гендиректор федеральной майнинговой компании YDM Group Алексей Стороженко.

Фото: YDM Group

Ключевая причина роста нелегального майнинга в Черноземье — высокая и продолжающая расти цена на электроэнергию. Майнинг критически зависит от стоимости кВт•ч, и при текущих тарифах легальная работа для многих майнеров становится экономически бессмысленной.

В результате майнеры уходят в «черную зону», пытаясь снизить издержки за счет незаконного подключения к сетям или маскировки потребления под бытовое. Это напрямую бьет по энергетической системе регионов: возрастает нагрузка на сети, растет число аварий и отключений, ускоряется износ оборудования.

Проблема усугубляется тем, что нелегальный майнинг лишает регионы налоговых поступлений и повышает риски для жителей — от перебоев с электричеством до пожаров. Без пересмотра подходов к тарифной политике и создания прозрачных, понятных условий для легального майнинга число таких ферм будет только расти.

Легальных майнеров менее 20%. Причины высокой доли нелегального майнинга в Черноземье в целом совпадают с общероссийскими тенденциями. Многие майнеры сознательно не регистрируют деятельность в ФНС, чтобы избежать налоговой нагрузки и дополнительных регуляторных требований.

Существенная часть ферм подключается к электросетям незаконно либо маскирует энергопотребление под бытовое, что позволяет платить по более низким тарифам. Этому способствует законодательная неопределенность вокруг майнинга и жесткая тарифная политика на электроэнергию — при текущей цене кВт•ч легальный майнинг для многих становится нерентабельным.

Дополнительный фактор — разный уровень контроля со стороны энергокомпаний: не все операторы оперативно выявляют аномалии, особенно если речь идет о небольших фермах, рассредоточенных по жилому сектору. В совокупности это и формирует высокий уход майнинга в «тень».

В России сейчас практически нет механизмов, которые позволяли бы существенно снизить стоимость электроэнергии для майнинга ниже коммерческих тарифов. Действующие меры ориентированы на оптимизацию потребления и устранение перекрестного субсидирования, а не на поддержку майнинга как отрасли. Поэтому в Воронежской области промышленный майнинг остается неконкурентоспособным — электроэнергия там слишком дорогая для массовой добычи, частный «черный майнинг» набирает обороты.