Часть праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Часть праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра. В ноябре другую часть праха по завещанию супругов развеяли над Окой.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Родион Щедрин и Майя Плисецкая

Родион Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов и других произведений, в том числе «Марша монтажников», «Кармен-сюиты» и «Конька-горбунка». Композитор умер 29 августа в возрасте 93 лет. Он пережил свою супругу Майю Плисецкую на десять лет. Народная артистка СССР умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет. Господин Щедрин хранил прах супруги у себя в Мюнхене.

На церемонии прощания 25 ноября 2025 года присутствовали только друзья и близкие супругов. Предполагалось, что вторая часть праха будет развеяна публично.