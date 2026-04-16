Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Часть праха Майи Плисецкой и Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище

Часть праха балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Большого театра. В ноябре другую часть праха по завещанию супругов развеяли над Окой.

Родион Щедрин и Майя Плисецкая

Родион Щедрин и Майя Плисецкая

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Родион Щедрин и Майя Плисецкая

Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

Родион Щедрин — автор семи опер, пяти балетов, трех симфоний, четырнадцати концертов и других произведений, в том числе «Марша монтажников», «Кармен-сюиты» и «Конька-горбунка». Композитор умер 29 августа в возрасте 93 лет. Он пережил свою супругу Майю Плисецкую на десять лет. Народная артистка СССР умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет. Господин Щедрин хранил прах супруги у себя в Мюнхене.

На церемонии прощания 25 ноября 2025 года присутствовали только друзья и близкие супругов. Предполагалось, что вторая часть праха будет развеяна публично.

Фотогалерея

Какой была Майя Плисецкая

Предыдущая фотография
«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!» &lt;br>Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!»
Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я предпочитаю отбор природы усердию и старательности» &lt;br>Еще до поступления в театр Майя Плисецкая станцевала миниатюру Фокина «Умирающий лебедь». Этот номер, утратив в ее исполнении трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» Плисецкая будет танцевать до 70 лет

«Я предпочитаю отбор природы усердию и старательности»
Еще до поступления в театр Майя Плисецкая станцевала миниатюру Фокина «Умирающий лебедь». Этот номер, утратив в ее исполнении трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» Плисецкая будет танцевать до 70 лет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Элегантность давалась кровью» &lt;br>В Большом театре Майя Плисецкая не продержалась в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

«Элегантность давалась кровью»
В Большом театре Майя Плисецкая не продержалась в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся» &lt;br>Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся»
Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Но я и по сей день убеждена,что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи» &lt;br>На фото: сцена из балета «Шурале». Майя Плисецкая в роли девушки — птицы

«Но я и по сей день убеждена,что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи»
На фото: сцена из балета «Шурале». Майя Плисецкая в роли девушки — птицы

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении»
На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Неужто люди без совести выходят сегодня в герои нашего времени?» &lt;br>Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо и ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

«Неужто люди без совести выходят сегодня в герои нашего времени?»
Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо и ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада» &lt;br>Территория большой классики покорилась Майе Плисецкой сразу и безоговорочно. Но ее Раймонда, Аврора, Китри оказались непохожи на предшественниц: академичные по форме, они были революционными по духу &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции, 1970-е годы

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада»
Территория большой классики покорилась Майе Плисецкой сразу и безоговорочно. Но ее Раймонда, Аврора, Китри оказались непохожи на предшественниц: академичные по форме, они были революционными по духу
На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции, 1970-е годы

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...»
На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая в балете «Айседора»

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу»
На фото: Майя Плисецкая в балете «Айседора»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит»

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам»

«Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам»

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Ничегошеньки не поменялось в нашей жизни. Та же рабская зависимость от внезапных прихотей властей. О, страна абсурдов! О, мать — Россия!» &lt;br>На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени

«Ничегошеньки не поменялось в нашей жизни. Та же рабская зависимость от внезапных прихотей властей. О, страна абсурдов! О, мать — Россия!»
На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Если труд — праздник, и одежды должны быть нарядными» &lt;br>Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами: но мощная индивидуальность Плисецкой превратила их в авторские создания. И все они — «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» — исчезли вместе с ее уходом из Большого в 1990 году, и из репертуара театра

«Если труд — праздник, и одежды должны быть нарядными»
Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами: но мощная индивидуальность Плисецкой превратила их в авторские создания. И все они — «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» — исчезли вместе с ее уходом из Большого в 1990 году, и из репертуара театра

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба» &lt;br>После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»
После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения балерины, имя Майи Плисецкой было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения балерины, имя Майи Плисецкой было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 19

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!»
Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я предпочитаю отбор природы усердию и старательности»
Еще до поступления в театр Майя Плисецкая станцевала миниатюру Фокина «Умирающий лебедь». Этот номер, утратив в ее исполнении трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» Плисецкая будет танцевать до 70 лет

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Элегантность давалась кровью»
В Большом театре Майя Плисецкая не продержалась в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся»
Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Но я и по сей день убеждена,что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи»
На фото: сцена из балета «Шурале». Майя Плисецкая в роли девушки — птицы

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении»
На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Неужто люди без совести выходят сегодня в герои нашего времени?»
Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо и ее мужем, композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада»
Территория большой классики покорилась Майе Плисецкой сразу и безоговорочно. Но ее Раймонда, Аврора, Китри оказались непохожи на предшественниц: академичные по форме, они были революционными по духу
На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции, 1970-е годы

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...»
На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу»
На фото: Майя Плисецкая в балете «Айседора»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Как легко, должно быть, живется людям без убеждений. Подул ветер с небес — говори прямо противоположное своим вчерашним речам»

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Ничегошеньки не поменялось в нашей жизни. Та же рабская зависимость от внезапных прихотей властей. О, страна абсурдов! О, мать — Россия!»
На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечестваом» II степени

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Если труд — праздник, и одежды должны быть нарядными»
Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами: но мощная индивидуальность Плисецкой превратила их в авторские создания. И все они — «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой» — исчезли вместе с ее уходом из Большого в 1990 году, и из репертуара театра

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»
После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения балерины, имя Майи Плисецкой было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все