Костромская гордума избрала нового главу города

Городская дума Костромы на внеочередном заседании избрала главой города первого заместителя руководителя горадминистрации Олега Болоховца. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно, следует из сообщения на сайте гордумы.

Олег Болоховец

Отбор руководителя областного центра впервые проходил в соответствии с новым законом о местном самоуправлении. Сначала документы и программы претендентов изучила конкурсная комиссия, а затем губернатор Сергей Ситников вынес на рассмотрение депутатов две кандидатуры, получившие от комиссии наивысшие баллы.

Олег Болоховец занимал должность первого замглавы администрации Костромы с 2012 года, курируя строительство, транспорт, дорожное хозяйство и ЖКХ. Его соперник Олег Соловьев, уволившись из армии в звании полковника, трудился в сфере дорожного хозяйства в Костроме и Ярославле, а также в коммерческих структурах. По результатам рейтингового голосования 100% голосов получил господин Болоховец.

Предыдущий глава администрации Костромы Алексей Смирнов проработал в этой должности восемь лет и покинул свой пост в связи с реорганизацией системы управления городом. По итогам реформы вместо «двуглавой» схемы с главой города и руководителем администрации была введена единая должность главы города. После избрания нового мэра депутаты поблагодарили господина Смирнова за работу; ему была вручена почетная грамота губернатора Костромской области.

