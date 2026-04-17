Лейблы взяли низкую ноту

Темпы роста выручки российских лейблов замедлились, чистая прибыль у ряда компаний либо остается на уровне прошлого года, либо вовсе падает. Участники рынка полагают, что на показатели повлияло повышение базовой ставки налога на прибыль до 25%, а также рост запросов артистов при сотрудничестве.

“Ъ” проанализировал финансовые показатели российских музыкальных лейблов, опубликованные на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности в апреле. Фактически темпы роста выручки всех приведенных лейблов замедлились. Аффилированный с управленцами Российского авторского общества лейбл «Первое музыкальное издательство» (ПМИ, ранее — «Музыкальное издательство "Союз"»; артисты — Zivert, Iowa, группа «Руки вверх!») за прошлый год нарастил выручку на 24,7%, до 3,3 млрд руб., чистая прибыль же осталась на уровне прошлого года — 739 млн руб. ООО «Студия Союз» (МакSим, «Сурганова и Оркестр», The Limba) за прошлый год нарастило выручку на 15,4%, до 1,5 млрд руб. при росте чистой прибыли на 1,9%, до 212,3 млн руб.

Выручка ООО «Союз Мьюзик» («Браво», «Ляпис Трубецкой», «Наив») за период выросла на 24%, до 1,7 млрд руб., чистая прибыль — на 34,8%, до 275 млн руб. Lotus Music (Emin, HammAli & Navai, ЛСП), принадлежащий бывшему топ-менеджеру Warner Music в РФ Бахтияру Алиеву, за период увеличил выручку на 74,7%, до 753,8 млн, чистую прибыль — на 38,5%, до 70 млн. Собеседники “Ъ” на других лейблах считают, что на рост выручки ООО продолжает действовать эффект «нулевой базы»: проект был запущен два года назад (см. “Ъ” от 1 марта 2023 года). Представители ПМИ, «Союз Мьюзик» и «Студии Союз» не ответили “Ъ”.

Koala Music (Сергей Лазарев, Kai Angel, Кишлак) за прошлый год нарастила выручку на 34,2%, до 1,9 млрд руб. При этом чистая прибыль компании за период сократилась на 47,6%, до 232,5 млн руб. Аналогичная ситуация и у S&P Digital (Feduk, Pharaoh, Zoloto, Дима Билан): выручка ООО также выросла на 25,3%, до 4,8 млрд руб. при сокращении чистой прибыли на 26,9%, до 504,8 млн руб. Представитель Koala Music и S&P Digital отказался от комментариев.

У юрлица VK Records (ООО «ВК Мьюзик рекордс») выручка за январь—декабрь 2025 года составила 630,9 млн руб., увеличившись на 51% год к году, чистая прибыль — 37 млн руб. В VK отметили, что в прошлом году лейбл расширил пул артистов, увеличил количество релизов и продолжил наращивать музыкальный каталог. Число выпущенных треков и релизов увеличилось более чем на 54% год к году, а количество прослушиваний каталога — на 64% год к году, что напрямую поддержало рост доходов от стриминга и дистрибуции. «На конец 2025 года с VK Records работали более 300 артистов, музыкальный каталог превысил 11 тыс. треков и вырос на 60% относительно прошлого года»,— уточнил представитель компании.

После официального ухода из России крупнейших мейджор-лейблов Warner Music, Universal Music и Sony Music крупные российские компании начали активную экспансию в музыкальный бизнес. VK запустила VK Records осенью 2022 года, в его структуре было выделено два направления — VK Beats Records и VK Music Records. Впоследствии они были объединены в рамках одной структуры (см. “Ъ” от 28 февраля 2024 года). Свои лейблы также появились у МТС, ГК «Рики», видеосервиса Yappy (входит в «Газпром-медиа холдинг»; см. “Ъ” от 9 февраля 2024 года).

В целом, отмечают опрошенные “Ъ” продюсеры, конкуренция на рынке за артистов сейчас не настолько высокая: «Фактически незначительный рост по чистой прибыли лейблов или вовсе сокращение связаны с новыми условиями, которые выдвигают артисты. Последних надо сохранять и увеличивать им выплаты, и компании даже при росте оборотов должны платить больше за сохранение доли». Кроме того, отмечают источники, на ситуацию также влияет повышение базовой ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 1 января 2025 года.

Юлия Юрасова