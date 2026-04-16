Замгендиректора МХАТ имени Горького арестовали по обвинению в растрате

Басманный районный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора МХАТ имени М. Горького Артура Гезерова. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Гезеров обвиняется в растрате.

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

«Басманный районный суд города Москвы 16 апреля 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гезерова Артура Гезеровича до 8 июня 2026 года»,— сообщили в пресс-службе. В суде не привели подробностей дела.

Осенью 2025 года по делу о растрате был задержан бывший гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Его обвинили в получении взятки в размере 27 млн руб. от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс». Кехмана уволили, его пост заняла Елена Булукова. Как сообщал «Ъ», бывший гендиректор МХАТ им. Горького остался на свободе, несмотря на предъявленное обвинение.

