В тени Владимира Кехмана проявился банкир

Совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович арестован Басманным райсудом Москвы в рамках уголовного дела об отмывании многомиллиардных сумм. Афера вскрылась в ходе расследования хищений бюджетных средств при реставрации МХАТа имени Горького. В преступлении обвиняются экс-директор театра Владимир Кехман и Марат Каргин, гендиректор компании «РСК-Ренессанс», получившей контракты на проведение реставрационных работ. По версии СКР, фигуранты, которые также оказались замешаны в коррупции, выводили деньги из теневого оборота через структуры господина Гордовича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Бывший гендиректор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, мажоритарный акционер ББР Банка 56-летний Дмитрий Гордович был задержан в Санкт-Петербурге 4 марта, накануне запланированного отъезда за границу. Банкира под конвоем отправили в столицу, где следователи ГСУ СКР предъявили ему официальное обвинение в двух эпизодах легализации (отмывании) денежных средств. 5 марта представители следствия обратились в Басманный райсуд с ходатайством об избрании банкиру меры пресечения в виде заключения в СИЗО, которое было удовлетворено судьей Константином Очировым. Дмитрию Гордовичу вменяется «отмывание» порядка 2 млрд руб.

Стоит отметить, что с этим кредитным учреждением связана практически вся карьера банкира. Уроженец Петропавловска-Камчатского, Гордович получил первое образование в Санкт-Петербурге по специальности «геолог», однако потом занялся переработкой сельхозпродукции, а затем ушел в финансовую сферу.

ББР был создан еще в 1994 году и носил тогда другое название. Позже он стал именоваться Балтийским банком развития, а затем — ББР Банком. На данный момент это средний по размерам банк «с широким спектром предоставляемых услуг».

В поле зрения СКР Дмитрий Гордович попал в рамках расследования хищений при масштабной реконструкции столичного МХАТа имени Горького.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело об особо крупной растрате вверенных бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено 8 июля прошлого года на основании оперативных материалов ФСБ. Уже на следующий день в рамках расследования несколько следственно-оперативных групп провели с десяток обысков и выемок документов у бывшего директора МХАТа Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял,— Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском и т. д.

В СКР считают, что конкурсы на проведение работ в возглавляемых господином Кехманом учреждениях культуры, оцениваемые в миллиарды рублей, не случайно выигрывали одни и те же компании, а стоимость самого ремонта была значительно завышена.

Так, с 2022 по 2024 год на текущий ремонт во МХАТе имени Горького регулярно объявлялись тендеры на сотни миллионов рублей. Несколько самых крупных на поставку оборудования на 2 млрд руб. выиграло столичное ООО «РСК-Ренессанс», учредителем которого является бизнесмен Марат Каргинов.

Господин Кехман, как сообщал “Ъ”, несмотря на предъявленное обвинение, остался на свободе. По некоторым данным, это могло быть связано с наличием у него тяжелого заболевания. При этом его положение не ухудшилось, даже когда в конце июля следователи дополнительно обвинили экс-директора в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от господина Каргина. Якобы он получил Mercedes V-classe стоимостью более 25 млн руб. в качестве отката за выгодные контракты.

В октябре Марату Каргину намеревались предъявить обвинение, но найти его не смогли и объявили в федеральный розыск. Всего через три дня он был схвачен и с санкции суда отправлен в СИЗО. На допросах он полностью признал свою вину в даче взятки Владимиру Кехману (ч. 5 ст. 91 УК РФ), заявив, что намерен сотрудничать со следствием. Впрочем, он так и остался под стражей.

Последний раз Басманный суд продлял ему срок ареста 4 марта — в день ареста господина Гордовича. По неподтвержденной информации именно показания Марата Каргина вкупе с данными ФСБ дали основание следователям обвинить банкира в отмывании похищенных при реставрации МХАТа средств.

В банке пояснили “Ъ”, что следственные действия ведутся «в отношении некоторых клиентов» финансового учреждения, а «Дмитрий Германович (Гордович.— “Ъ”) оказывает полное содействие правоохранительным органам по всем возникающим вопросам».

По ее словам, претензий к самому банку у силовиков нет, а «сложившаяся ситуация не окажет влияния на непрерывность его деятельности». В ББР также выразили уверенность, что «устоявшаяся безупречная репутация» Дмитрия Гордовича, «известного предпринимателя и мецената», будет подтверждена.

Напомним, что основной фигурант громкого «театрального» расследования Владимир Кехман в 2012 году уже привлекался к уголовной ответственности по вызвавшему большой резонанс делу о хищениях кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Занимавшийся тогда поставками бананов из-за рубежа будущий театральный деятель вместе с его двумя предполагаемыми сообщниками обвинялся МВД в хищении у банков 20,2 млрд руб. Эти деньги, говорилось в деле, были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других кредитных учреждениях якобы на закупку бананов, но так и не были возвращены. Впрочем, тогда для бизнесмена все завершилось благополучно.

В 2017 году это дело было переквалифицировано с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) на незаконное получение кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ, до пяти лет колонии), что позволило следствию закрыть его по не реабилитирующему фигурантов основанию — в связи с истечением срока давности.

Сергей Сергеев