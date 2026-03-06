Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В тени Владимира Кехмана проявился банкир

Совладельца ББР Банка арестовали по обвинению в отмывании театральных денег

Совладелец ББР Банка Дмитрий Гордович арестован Басманным райсудом Москвы в рамках уголовного дела об отмывании многомиллиардных сумм. Афера вскрылась в ходе расследования хищений бюджетных средств при реставрации МХАТа имени Горького. В преступлении обвиняются экс-директор театра Владимир Кехман и Марат Каргин, гендиректор компании «РСК-Ренессанс», получившей контракты на проведение реставрационных работ. По версии СКР, фигуранты, которые также оказались замешаны в коррупции, выводили деньги из теневого оборота через структуры господина Гордовича.

Бывший гендиректор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман

Бывший гендиректор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Бывший гендиректор Московского художественного академического театра имени М. Горького Владимир Кехман

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По предварительным данным, мажоритарный акционер ББР Банка 56-летний Дмитрий Гордович был задержан в Санкт-Петербурге 4 марта, накануне запланированного отъезда за границу. Банкира под конвоем отправили в столицу, где следователи ГСУ СКР предъявили ему официальное обвинение в двух эпизодах легализации (отмывании) денежных средств. 5 марта представители следствия обратились в Басманный райсуд с ходатайством об избрании банкиру меры пресечения в виде заключения в СИЗО, которое было удовлетворено судьей Константином Очировым. Дмитрию Гордовичу вменяется «отмывание» порядка 2 млрд руб.

Стоит отметить, что с этим кредитным учреждением связана практически вся карьера банкира. Уроженец Петропавловска-Камчатского, Гордович получил первое образование в Санкт-Петербурге по специальности «геолог», однако потом занялся переработкой сельхозпродукции, а затем ушел в финансовую сферу.

ББР был создан еще в 1994 году и носил тогда другое название. Позже он стал именоваться Балтийским банком развития, а затем — ББР Банком. На данный момент это средний по размерам банк «с широким спектром предоставляемых услуг».

В поле зрения СКР Дмитрий Гордович попал в рамках расследования хищений при масштабной реконструкции столичного МХАТа имени Горького.

Как рассказывал “Ъ”, уголовное дело об особо крупной растрате вверенных бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) было возбуждено 8 июля прошлого года на основании оперативных материалов ФСБ. Уже на следующий день в рамках расследования несколько следственно-оперативных групп провели с десяток обысков и выемок документов у бывшего директора МХАТа Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял,— Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском и т. д.

В СКР считают, что конкурсы на проведение работ в возглавляемых господином Кехманом учреждениях культуры, оцениваемые в миллиарды рублей, не случайно выигрывали одни и те же компании, а стоимость самого ремонта была значительно завышена.

Так, с 2022 по 2024 год на текущий ремонт во МХАТе имени Горького регулярно объявлялись тендеры на сотни миллионов рублей. Несколько самых крупных на поставку оборудования на 2 млрд руб. выиграло столичное ООО «РСК-Ренессанс», учредителем которого является бизнесмен Марат Каргинов.

Господин Кехман, как сообщал “Ъ”, несмотря на предъявленное обвинение, остался на свободе. По некоторым данным, это могло быть связано с наличием у него тяжелого заболевания. При этом его положение не ухудшилось, даже когда в конце июля следователи дополнительно обвинили экс-директора в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от господина Каргина. Якобы он получил Mercedes V-classe стоимостью более 25 млн руб. в качестве отката за выгодные контракты.

В октябре Марату Каргину намеревались предъявить обвинение, но найти его не смогли и объявили в федеральный розыск. Всего через три дня он был схвачен и с санкции суда отправлен в СИЗО. На допросах он полностью признал свою вину в даче взятки Владимиру Кехману (ч. 5 ст.  91 УК РФ), заявив, что намерен сотрудничать со следствием. Впрочем, он так и остался под стражей.

Последний раз Басманный суд продлял ему срок ареста 4 марта — в день ареста господина Гордовича. По неподтвержденной информации именно показания Марата Каргина вкупе с данными ФСБ дали основание следователям обвинить банкира в отмывании похищенных при реставрации МХАТа средств.

В банке пояснили “Ъ”, что следственные действия ведутся «в отношении некоторых клиентов» финансового учреждения, а «Дмитрий Германович (Гордович.— “Ъ”) оказывает полное содействие правоохранительным органам по всем возникающим вопросам».

По ее словам, претензий к самому банку у силовиков нет, а «сложившаяся ситуация не окажет влияния на непрерывность его деятельности». В ББР также выразили уверенность, что «устоявшаяся безупречная репутация» Дмитрия Гордовича, «известного предпринимателя и мецената», будет подтверждена.

Напомним, что основной фигурант громкого «театрального» расследования Владимир Кехман в 2012 году уже привлекался к уголовной ответственности по вызвавшему большой резонанс делу о хищениях кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем денег (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Чем известен Владимир Кехман

Читать далее

Занимавшийся тогда поставками бананов из-за рубежа будущий театральный деятель вместе с его двумя предполагаемыми сообщниками обвинялся МВД в хищении у банков 20,2 млрд руб. Эти деньги, говорилось в деле, были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других кредитных учреждениях якобы на закупку бананов, но так и не были возвращены. Впрочем, тогда для бизнесмена все завершилось благополучно.

В 2017 году это дело было переквалифицировано с особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) на незаконное получение кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ, до пяти лет колонии), что позволило следствию закрыть его по не реабилитирующему фигурантов основанию — в связи с истечением срока давности.

Сергей Сергеев

Новости компаний Все