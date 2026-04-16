Мединский призвал отказаться от германских элементов в калининградской символике
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил изучить вопрос об исключении германских геральдических элементов из официальной символики Калининграда. Об этом он заявил на Балтийском культурном форуме, сообщает «Интерфакс».
Как отметил господин Мединский, в символике муниципалитетов Калининградской области «весьма обильно представлены германские элементы, вплоть до того, что гербы Балтийска и Черняховска — это, в общем, полная реинкарнация германских гербов». Представитель Кремля считает, что такие «исторические флешбэки» должны оставаться в сфере научных изысканий, а не внедряться в общественное сознание.
Помощник президента подчеркнул, что речь не идет об искоренении германской культуры: «Мы за объективное отношение к истории. Действительно, на протяжении многих лет немецкий город Кенигсберг входил в состав Пруссии, потом Германии. Но дело в том, что русский город Калининград в состав Германии никогда не входил. Он построен почти с нуля».
По мнению Владимира Мединского, «кенигсбергские мотивы» должны стать лишь частью исторической хроники, а не актуальной культурной повестки. «Я думаю, что нам пришло время обратить внимание на эти вопросы. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому в год 80-летия образования Калининградской области, может быть, стоит подумать всем вместе и обратить большее внимание на создание или реновацию музейных экспозиций, посвященных взятию немецкого Кенигсберга нашими войсками»,— отметил чиновник. Тем более что «тевтонские кресты гораздо уместнее смотрятся на сожженных танках, а не на гербах наших русских городов, добавил он.