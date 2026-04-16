Жить или нежить, вот в чем вопрос

16 апреля президент России Владимир Путин встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и получил исчерпывающие ответы на свои главные вопросы. С подробностями — специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников.

Фото: пресс-служба президента РФ

Редко в рабочем кабинете президента на вопрос «Как дела?» Владимиру Путину сразу отвечают:

— Все спокойно, хорошо все!

Но именно так и следует отвечать президенту, ибо, если кто не знает, «все спокойно» и означает «все хорошо», а все остальное — от лукавого.

Именно так и ответил Рашид Темрезов Владимиру Путину и лучше выдумать не мог. Кто-то скажет, что он и не выдумал, что в Карачаево-Черкесии все и правда хорошо, все спокойно, да только не бывает так, ведь что-нибудь где-нибудь да не так спокойно, как кажется поначалу, ведь хотя бы за дело неспокойно, за страну...

Да за себя разве ты, маленький человек, можешь быть спокоен в кабинете президента страны?..

Но Рашид Темрезов был спокоен, и это главное. Тогда и все мы спокойны, а в конечном счете спокоен и Владимир Путин, а это спокойствие ни оценить, ни переоценить мы даже не способны.

— Разрешите доложить кратко о социально-экономическом развитии региона, реализации национальных проектов на территории республики,— попросил Рашид Темрезов у президента,— ну и, конечно же, об исполнении ваших поручений по улучшению качества жизни людей.

Рашид Темрезов знал или по крайней мере догадывался, что ничто другое так не беспокоит президента, как улучшение качества жизни людей. Без этого нельзя быть спокойным.

— Для нас как для многонациональной республики,— продолжил глава Карачаево-Черкесской Республики,— очень отрадно, и я хотел вас искренне поблагодарить за то, что этот год в Российской Федерации объявлен Годом народного единства! Мы этот год также объявили в республике Годом культурного и духовного наследия народов Карачаево-Черкесской Республики.

И было логично, что это было объявлено именно в Карачаево-Черкесской Республике.

— И по вашему поручению с личной подписью…— заговорил глава республики, но Владимир Путин заметил:

— Зампредседателя правительства у вас даже участник СВО, да?

— Да,— подтвердил Рашид Темрезов,— зампредседателя правительства. Знаменитая северокавказская бригада «Терек»...

— Отлично! — согласился Владимир Путин.

Он становился все спокойнее, прежде всего за Карачаево-Черкесию.

— И выполнил ваше поручение — вручил знамя с вашей личной подписью нашей 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде,— сообщил Рашид Темрезов.— Спасибо вам еще раз за это!

— Передавайте привет! — попросил Верховный главнокомандующий.

— Передам обязательно! — воскликнул Рашид Темрезов, который понял, что надо будет снова, видимо, ехать в 34-ю мотострелковую бригаду.

Такой привет передать можно только лично, из рук в руки, как знамя.

— И, естественно,— продолжил Рашид Темрезов,— выполняем ваше поручение. У нас прошлый год был Годом демографического развития...

А вот с такими поручениями в кавказских республиках всегда справлялись на отлично.

— С нашими региональными мерами поддержки, исходя из нашего бюджета, мы ввели только в прошлом году пять мер поддержки,— добавил Рашид Темрезов.— Это и выплаты семьям, у которых родился третий ребенок, и улучшение жилищных условий семей, где восемь и более детей...

Что ж, чтобы улучшить жилищные условия таким образом, гражданам республики следовало постараться, но Рашид Темрезов обнадежил их и президента:

— Но сейчас мы хотим пересмотреть, где шесть и более!

Главное, что не менее.

— Плюс растем в том числе и по стройке,— доложил глава республики,— вошли в число 21 субъекта, где превысили среднероссийский уровень по метражу жилья и нежилья!

А вот тут следовало задуматься. Понятно, кто будет жить в жилье. А кто — в нежилье? Нежить?..

А может, это термин был, означающий нежилые помещения? Не факт, ибо я, например, такого термина раньше в своей жизни не встречал, и остаются мне лишь несмелые предположения.

Что-то я терял спокойствие.

— Конечно, есть у нас и сложности, где мы отстаем,— признал Рашид Темрезов,— где мы не в лидерах. Это и ветхость систем водоснабжения, и ветхость, износ зданий образовательных учреждений...

— И общеобразовательных школ, и детских садов, и школ искусств,— подтвердил президент, который, таким образом, изучил вопрос.

— Владимир Владимирович, но мы региональную программу приняли! — почти возразил Рашид Темрезов.— Я в позапрошлом году к вам обращался, вы дали поручение правительству о том, чтобы детские сады могли тоже быть отремонтированы... Капремонт, как и школы... Мы эту работу будем дальше продолжать и улучшать качество жизни населения Карачаево-Черкесской Республики!

— В целом чувствуете себя уверенно? — на всякий случай уточнил президент, хотя и так все было уже ясно.

— Уверенно! — возвестил Рашид Темрезов.

Не просто уверенно. Если не считать нежилья, которое то ли вводится, то ли водится в Карачаево-Черкесии, то еще и спокойно!

Андрей Колесников