Эксперты НХЛ назвали Василевского главным претендентом на приз лучшему вратарю

Российский вратарь «Тампа-Бей Лайтнинг» Андрей Василевский занял первое место в списке претендентов на Vezina Trophy — приз, вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Андрей Василевский

Фото: Jeffrey T. Barnes / AP
Андрей Василевский

В опросе приняли участие 16 журналистов, 14 из них поставили Василевского на первое место. В сезоне-2025/26 россиянин провел 58 матчей, одержав победу в 39 из них. Показатель отраженных бросков составил 91,2%.

Второе место в голосовании занял российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Американец Джереми Свейман, представляющий «Бостон Брюинс», замкнул тройку главных фаворитов.

Андрею Василевскому 31 год. Он становился обладателем Vezina Trophy в 2019 году. В составе «Тампы» вратарь дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021). Также россиянин признавался лучшим игроком play-off в сезоне-2020/21.

«Тампа» завершила регулярный чемпионат на второй строке Атлантического дивизиона. В первом раунде play-off команда сыграет против «Монреаль Канадиенс».

Таисия Орлова