Нейросеть проверит документы

Чат-боты вводят верификацию по паспорту. 15 апреля такое требование анонсировала нейросеть Claude. Система планирует проверять возраст пользователей и ограничивать доступ несовершеннолетним. Согласно сообщению на сайте компании, для проверки подойдут только паспорт или права. Документы нужно держать в руках и сделать с ними селфи. Требование о верификации аккаунта может появиться в любой момент. Если проверка не удалась, то повторить попытку можно несколько раз.

Для россиян эта мера создает отдельные риски, отмечает основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев. Доступ на зарубежные сервисы теперь могут просто заблокировать, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Это не массовая обязательная процедура, а мера для пользователей, попадающих под определенные фильтры. Как правило, речь идет о сценариях повышенного риска — например, доступе к чувствительным темам 18+ или случаях, когда система не уверена, что перед ней взрослый. Компании, включая Anthropic, внедряют возрастную верификацию как часть общей тенденции: ИИ-сервисы становятся инфраструктурой с юридической ответственностью.

Определение возраста строится не на точных данных, а на оценке риска — учитываются язык запросов, стиль, тематика (например, школьная), типичные поведенческие паттерны. Ошибки при этом неизбежны. В правилах действительно есть перечни стран с ограничениями, но массовых блокировок по языку или косвенным признакам нет. При желании доступ могут просто ограничить на уровне страны. При этом передача паспортных или биометрических данных вызывает вопросы: это чувствительная информация, и не всегда понятно, как именно она обрабатывается и используется».

Осенью OpenAI анонсировала запуск специальной версии ChatGPT для подростков с функцией родительского контроля и ограничением тем запросов. При этом алгоритмы анализирует работу пользователей и в обычном чат-боте. В случае подозрений из-за возраста юзера его автоматически должны перенаправить в версию для детей. Верификация по паспорту в Клод может стать для него конкурентным преимуществом, считает управляющий партнер университета ZeroCoder Сергей Бражник:

«Компания Anthropic, разработчик Claude, активно конкурирует с OpenAI и привлекает пользователей, хотя сервис работает не всегда стабильно — уровень ошибок достигает около 3%. Чтобы снизить долю неэффективного трафика, компания вводит паспортную верификацию — как фильтр для более надежных и платежеспособных пользователей. Для жителей стран под санкциями доступ фактически усложняется. Их не отрезают, скорее, резко ограничивают доступ: Anthropic использует инструменты для выявления обходов, а верификация служит защитным барьером от проблемных и бесплатных пользователей. Пойдут ли и другие тем же путем? Вряд ли: крупные игроки ориентированы на масштаб и обладают достаточными ресурсами, чтобы не ограничивать аудиторию».

Согласно сообщению на сайте Claude, данные пользователей будет хранить не материнская компания Anthropic, а сторонняя платформа Persona. Последняя в феврале оказалась в центре скандала. СМИ выяснили, что сервис направляет отчеты в финразведку США, а также сравнивает селфи пользователей с фотографиями из списков наблюдения спецслужб.

Ульяна Горелова