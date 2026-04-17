Субсидии оказались не впрок

Для «Ростовской транспортной компании» (РТК) 2025 год завершился убытками в размере 330,6 млн руб., согласно данным сайта бухгалтерской отчетности ФНС России. Из городской казны предприятию выделили 119,9 млн руб, чтобы избежать банкротства перевозчика и восстановить его платежеспособность. Субсидии на возмещение и финансовое обеспечение затрат составили 230,9 млн руб. Но, как показала проверка, эти средства тратились на другие цели.



По итогам 2025 года МУП «РТК» показала убыток на 330,6 млн руб. Выручка составила 599,8 млн руб., что немногим меньше показателей 2024 года (610,1 млн руб.). Выручка за перевозку пассажиров на трамваях и троллейбусах упала на 13% и 14%, а выручка от перевозки на автобусах и электробусах, наоборот, выросла на 19,6%.Такие данные содержатся на сайте бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России.

Согласно отчету об исполнении бюджета за 2025 год, из городской казны предприятию выделили 119,9 млн руб. Деньги понадобились для того, чтобы избежать банкротства компании-перевозчика и восстановить ее платежеспособность. Субсидии на возмещение и финансовое обеспечение затрат составили 230,9 млн руб. В сравнении с 2024 годом они увеличились на 171%. Однако расходовались эти средства совсем на другие цели.

По итогам масштабной проверки, которую Контрольно-счетная палата Ростова-на-Дону провела в 2025 году, выяснилось, что МУП «РТК» тратила полученные средства на погашение кредиторской задолженности.

Хотя субсидии предоставлялись на ремонт и электроэнергию. На предприятии по результатам проверки также обнаружили недостачу средств в размере 24,8 млн руб. и необоснованное списание горюче-смазочных материалов на сумму 2,5 млн руб. По данным фактам уже проводится соответствующая проверка со стороны надзорных органов.

Согласно отчету надзорного органа, РТК выплатила 8,9 млн руб. сотрудникам, которых фактически не было на рабочем месте. Еще 2,3 млн руб. компания перечислила специалистам, которые в действительности работали в департаменте транспорта города. Там они также получают заработную плату. Наиболее значительное нарушение коснулось системы премирования. В прошлом году на премии сотрудникам «РТК» направила 139 млн руб., при том, что финансовое положение предприятия не позволяло осуществлять подобные расходы. Аналогичная ситуация сложилась с материальной помощью — при отсутствии подтверждающих документов работникам выплатили 6,3 млн руб.

По данным сайта Rusprofile, МУП «РТК» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2001 году. Компания специализируется на регулярных пассажирских перевозках в городском и пригородном сообщении. Уставный капитал — 128 млн руб. Генеральный директор — Сергей Бреев. МУП «РТК» стабильно работает с убытком. В 2025 году убыток составил 330,6 млн руб., а выручка —599,8 млн руб. В 2024 году при выручке в 610 млн руб. чистый убыток превысил 371 млн руб.

В марте стало известно о планах компании протестировать электробусы с ночной зарядкой, которые смогут проезжать до 280 км без подзарядки. Обслуживание таких зарядных станций будет стоить дешевле, а медленная шестичасовая зарядка позволяет дольше сохранять аккумулятор. Руководитель компании отметил, что содержание действующих электробусов в сервисном центре обходится достаточно дорого, поэтому предприятие намерено освоить проведение необходимых работ собственными силами. Отказываться от троллейбусов в компании не планируют. При одобрении поставки 24 машин перевозчик увеличит выпуск транспорта и регулярность движения на маршрутах.

Мария Хоперская