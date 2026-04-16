Трамп и Лев XIV вошли в список самых влиятельных людей 2026 года по версии Time

Журнал Time опубликовал свой список ста самых влиятельных людей 2026 года. Журналисты составляют перечень ежегодно с 2024 года. В этом году в списке шесть разделов — лидеры, инноваторы, иконы, титаны, пионеры и артисты. Среди самых влиятельных людей по версии Time — президент США Дональд Трамп и папа римский Лев XIV. Они попали в раздел «лидеры».

Помимо них там же оказались госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель КНР Си Цзиньпин, а также премьер-министры Канады и Дании Марк Карни и Метте Фредериксен. К числу влиятельнейших лидеров 2026 года Time также отнес главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси и руководителя Международного энергетического агентства Фатиха Бироля. Из американских политиков в списке нашлось место для губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани.

В разделе «Титаны» составители списка упомянули американского режиссера, актера и телеведущего Бена Стиллера, модельера и предпринимателя Ральфа Лорена, главу медиакорпорации Paramount Skydance Дэвида Эллисона и гендиректора Alphabet и Google Сундара Пичаи.

В список также попали астроном Тони Тайсон (в раздел «Инноваторы»), иранская правозащитница Ширин Эбади, британская певица, модель и предприниматель Виктория Бэкхем и американский актер Алан Камминг («Иконы»). Среди участников раздела «Пионеры» — гендиректор Walt Disney Co Джош Д’Амаро и борец за права мексиканских крестьян Долорес Уэрта (журнал упомянул, что впервые написал о ней в 1969 году). Среди самых влиятельных актеров мира Time упомянул Дакоту Джонсон, Бенисио дель Торро и Ри Сихорн.

Комментируя выбор, главный редактор журнала Сэм Джейкобс отметил, что у составителей списка нет никакой единой метрики для определения влиятельности, и признал, что вряд ли всем читателям будут известны все 100 человек. «Мы спорим о том, кто войдет в список Time100 весь год… Наш выбор следует за историями, которые формируют мир каждый год, и теми, кто эти истории пишет».

Николай Зубов