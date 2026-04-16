Мы уже хорошо знаем, что такое умный дом, умная квартира и какие для этого используются технологии. Но сейчас цифровые решения пришли и на стройку. Какие инновации востребованы в строительном производстве? Сложно ли внедрить современные технологии в столь консервативной среде? Об этом ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с генеральным директором группы компаний «Галс-Девелопмент» Андреем Мухиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент» Фото: Пресс-служба «Галс-Девелопмент»

— Стройка, как известно, — достаточно консервативная сфера, и цифровая трансформация здесь началась сравнительно недавно. Как вам кажется, почему на стройке так сложно внедряются инновации?

— Вы знаете, чтобы в стройке что-либо внедрить, должны работать двое — сам застройщик, девелопер и генеральный подрядчик. Поскольку любое внедрение — это дополнительные инвестиции, участники стройки должны находиться в партнерских отношениях. Мы договорились с нашим генеральным подрядчиком, что вместе разрабатываем каждое внедрение, обсуждаем его, просчитываем и реализуем. При этом в основном речь идет о машинных механизмах и роботизированных платформах, которые приобретает генподрядчик за собственные средства. У нас есть договоренность: если наша гипотеза не окупается, мы компенсируем генподрядчику эти инвестиции. В таком партнерском тандеме нам удалось добиться результата. Хотя в целом мы работаем над этим вопросом уже шесть лет, к практической реализации пришли только в последние два года.

— Андрей, специалисты подсчитали, что через 10–15 лет роботизация стройки станет повсеместной. Как вы видите место девелопера в этом процессе?

— Мы очень четко понимаем границы ответственности: за инновации на площадке отвечает генподрядчик — это все машинные механизмы и роботизированные платформы. А девелопер — это, по сути, большой бэк-офис этих внедрений, а также юридическая и финансовая экспертиза. Генеральный подрядчик не сможет нести на себе бремя внедрения всех цифровых платформ. Все механизмы, роботизированные системы, каждый датчик в умной каске или браслете строителя должны быть соединены с единой информационной платформой. Это комплексное цифровое решение, и реализовать его, по сути, может только девелопер.

— Андрей, скажите, какие цифровые решения уже удалось внедрить на ваших строительных площадках? Довольны ли вы результатом? Если да, как и когда планируете масштабировать этот опыт?

— Да, мы внедрили на одной из площадок более 20 цифровых решений. Давайте расскажу о результатах. Нам удалось объединить в единую платформу работу архитектора и проектировщика, то есть мы фактически довели цифровую модель до прораба субподрядчика. Все ежедневные совещания на площадке проходят с использованием этой единой цифровой платформы, одного программного решения, в котором содержатся актуальные данные.

— На этой неделе «Галс» провел презентацию новых технологий на одной из своих строительных площадок. Что именно показывали и что планируете внедрять в ближайшем будущем?

— Из интересного: мы полностью оснастили площадку системой видеонаблюдения — не только по периметру, но и внутри — и подключили ее к искусственному интеллекту. Он контролирует передвижение всех механизмов и людей по площадке. Также у нас есть арматурный цех, где около пяти человек на простых приспособлениях гнут арматуру по заданной проектом конфигурации. С применением новых технологий это делается с такой скоростью, что заменяет примерно четыре таких цеха: производительность одного устройства сопоставима с работой около 20 человек.

Кроме того, мы внедряем технологии из смежных отраслей. Например, отказались от традиционной сварки в пользу электрической: она быстрее, надежнее и, что особенно важно для стройки, обеспечивает высокую скорость при сохранении качества.

— Да, Андрей, спасибо. Удачи вам с вашими проектами. Напомню, что моим собеседником был генеральный директор группы компаний «Галс-Девелопмент» Андрей Мухин.