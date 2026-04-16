Валерия Гартунга ожидает гражданка Никанорова

В челябинском отделении «Единой России» (ЕР) определились с ключевыми кандидатами на выборах в Госдуму-2026. Региональный список партии по итогам внутрипартийного предварительного голосования (ПГ), вероятнее всего, возглавят глава региона Алексей Текслер, спикер Заксобрания Олег Гербер, ветеран СВО Андрей Орехов, а также действующие депутаты Дмитрий Вяткин и Станислав Наумов (ЛДПР), сообщили «Ъ-Южный Урал» осведомленные собеседники. Фаворитами ПГ по одномандатным округам, по мнению источников, станут зампред Заксобрания Евгений Илле, его коллеги Алексей Денисенко и Наталья Никанорова, депутат Госдумы Олег Голиков и топ-менеджер ММК Владимир Дремов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На утро 16 марта на праймериз ЕР к выборам в Думу (выдвижение продлится до 30 апреля, голосование пройдет с 25 по 31 мая) заявились 48 кандидатов. Из них 31 подали документы на участие в партийном списке, включая нескольких действующих депутатов Госдумы от Челябинской области (Дмитрий Вяткин, Станислав Наумов, Олег Голиков). На пяти одномандатных округах ситуация неоднородная: наиболее многочисленная заявка — в Магнитогорском округе (191), куда подали заявки 10 кандидатов, а меньше всего желающих — в Коркинском округе (190), где пока значится одинокая Наталья Никанорова.

В руководстве реготделения со своими фаворитами определились. Так, рутинную процедуру подачи документов на праймериз партийцы сделали публичной для Дмитрия Вяткина, Олега Голикова, Алексея Денисенко, Владимира Дремова, Евгения Илле, Антона Ковалева, Натальи Никаноровой, Андрея Орехова. Это первый признак внимания к их кандидатурам.

Фаворитами предстоящих праймериз в округах являются заместитель председателя Заксобрания региона Евгений Илле (Челябинский округ, №188), действующий депутат Госдумы Олег Голиков и депутат заксобрания Алесей Денисенко (Металлургический округ, №189), депутат заксобрания Наталья Никанорова (Коркинский округ, №190), топ-менеджер Магнитогорского металлургического комбината Владимир Дремов (Магнитогорский округ №191), сообщил на условиях анонимности источник «Ъ-Южный Урал» в региональном отделении «Единой России».

Сложнее ситуация по Златоустовскому округу (192), где наряду с «одобренным» Антоном Ковалевым (предприниматель, глава правления Клуба молодых промышленников) документы на участие в предварительном голосовании подали депутат заксобрания, крупный предприниматель Евгений Субачев и действующий депутат Госдумы от этого округа, участник СВО, орденоносец Олег Колесников. Последний, впрочем, по мнению собеседника «Ъ-Южный Урал», считается в местных политических кругах «не слишком желанным для регионального руководства».

Региональный список ЕР с высокой долей вероятности возглавят губернатор области Алексей Текслер, председатель заксобрания региона Олег Гербер и ветеран СВО из Магнитогорска, участник программы «Герои Южного Урала» Андрей Орехов. Вслед за ними планируют выставить членов действующего созыва Дмитрия Вяткина и Станислава Наумова, получивших мандат по спискам ЛДПР. Оба вполне могут продолжить свое депутатство, учитывая, что Алексей Текслер и Олег Гербер после выборов останутся на своих нынешних должностях, сообщил один из политтехнологов, участвующих в подготовке выборной кампании в Госдуму.

По мнению челябинского политолога, руководителя исследовательской группы «Монитор» Алексея Ширинкина, у региональной власти сложилось свое представление о том, кто может и должен в итоге представлять Челябинскую область в Государственной думе. Однако рассуждать о полной предопределенности развития событий пока рано, когда мы видим такую конфронтацию, как в Златоустовском округе, отмечает эксперт.

Основной сложностью там, по его словам, остается «упертость Олега Колесникова, не очень привечаемого региональной властью, но в силу своих заслуг на СВО являющегося отчасти фигурой федерального масштаба». «Если бы он не думал, что округ для него не важен для сохранения депутатства, то вряд ли бы заявился на праймериз, тем более вопреки „хотелкам“ региональной власти»,— рассуждает эксперт, отмечая, впрочем, что «подобная практика обычно заканчивается поражением и уходом из политики, а то и определенными санк­циями».

Наталья Никонорова, выдвинувшаяся на праймериз по Коркинскому округу, который более 25 лет считается «исконной территорией» одного из лидеров «Справедливой России» Валерия Гартунга, вполне способна доставить серьезные проблемы своему многоопытному конкуренту, рассуждает эксперт: «Не советовал бы Валерию Гартунгу расслабляться. У него сейчас, несмотря на его партийную принадлежность, ровно те же проблемы типичного политика-„единоросса“, на борьбе с которыми он сделал свою уже почти 30-летнюю карьеру в федеральном парламенте».

Дмитрий Моргулес