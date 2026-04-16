Посла Мексики вызвали в МИД из-за похищенной россиянки

Посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД России из-за удержания несовершеннолетней россиянки органами опеки против воли. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиаса

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиаса

«Ему вновь заявлена решительная обеспокоенность в связи с бездействием мексиканских властей в разрешении ситуации с несовершеннолетней гражданкой России»,— отметила представитель МИДа. По ее словам, пострадавшую удерживают в закрытом спецучреждении органами опеки Мексики.

Пятнадцатилетнюю девушку похитили в 2023 году. Неизвестные силой затолкали подростка в микроавтобус с надписью DIFEM (служба опеки) и скрылись. Заявление матери — пианистки из Санкт-Петербурга — местная полиция принимать отказалась. По данным источника «Известий», к похищению причастен мексиканский наркокартель. В посольстве России в Мексике рассказали, что смогли провести с пострадавшей несколько встреч в 2025 году. Однако с тех пор дипломатов к ней не пускают. Девушка заявила, что ее удерживают против воли.