Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP 500 в Барселоне

15-я ракетка мира Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Барселоне. В матче второго круга россиянин победил итальянца Лоренцо Сонего, занимающего 66-е место в мировом рейтинге.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты. Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Следующим соперником Андрея Рублева станет 47-я ракетка мира чех Томаш Махач, который пробился в эту стадию турнира после снятия испанца Карлоса Алькараса, занимающего второе место в рейтинге ATP.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет €2,9 млн, завершится 19 апреля. В прошлом году победителем соревнования стал датчанин Хольгер Руне.

Таисия Орлова