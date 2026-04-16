Общепит в режиме сохранения

В Министерстве экономического развития объяснили малому бизнесу, как сохранить льготы по НДС в 2027 году. Речь идет о кафе и ресторанах. Главное условие касается зарплаты сотрудников — она должна быть не меньше средней по региону, сообщили “Ъ” в министерстве. Не меньше 70% выручки должно приходиться на деятельность в сфере общепита. А ее годовой объем не может превышать 3 млрд руб. Закон о налоговых послаблениях для малого бизнеса Дума приняла во вторник. Именно эти поправки освобождают общепит от уплаты НДС, но только до конца 2026 года. Сейчас льгота не зависит от уровня зарплаты — это требование нужно выполнить, чтобы сохранить более мягкие условия и в следующем году.

Но сделать это небольшим игрокам будет не под силу, считает президент «Опоры России» Александр Калинин:

«Я говорил, что уже в следующем году нужно работать по общим правилам, поэтому сейчас важно довести зарплаты до среднего уровня по региону, чтобы сохранить льготу. С 2027-го НДС планируется взимать с оборота от 15 млн руб. — это затронет более 200 тыс. налогоплательщиков. На мой взгляд, ставку стоит снижать постепенно, чтобы избежать резких скачков нагрузки. Смогут ли предприятия общепита выполнить условия по зарплатам? Для общепита это особенно сложно: при падающем спросе и выручке рост выплат и социальной нагрузки становится серьезным вызовом».

Благодаря переходному периоду предприятия общепита смогут сохранить порядка 10% от оборота, отметили в Минэкономразвития, но сами игроки рынка не берутся строить какие-то прогнозы. Сейчас бы лето пережить и бизнес не потерять, говорит президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров:

«В кризис в первую очередь страдает малый бизнес, тогда как сегмент быстрого обслуживания обычно чувствует себя стабильнее. При этом рынок перестраивается: дорогие рестораны иногда вводят более доступные позиции, а средний сегмент, наоборот, проседает сильнее всего — за последние годы он оказался в наиболее уязвимом положении.

Дополнительная проблема — нехватка квалифицированного персонала при необходимости сокращений. Сильно сократился и горизонт планирования: если раньше ориентировались на 7-10 лет, то сейчас речь идет буквально о кварталах — дожить до лета, затем до осени и дальше оценивать ситуацию. В таких условиях бизнесу приходится работать в текущей реальности и параллельно обсуждать с профильными ведомствами, какие меры могут помочь выжить дальше».

Ориентиром по уровню зарплат для сферы общепита должны стать данные Росстата. Аналитики подсчитали, что в шести регионах страны работники получают больше 150 тыс. руб. в месяц. У москвичей, например, средний доход — почти 188 тыс. руб. Но даже с существенным увеличением зарплатного фонда рестораторы готовы мириться. А вот снижение порога для уплаты НДС с 60 млн руб. до 10 млн руб. может стать фатальным, говорит владелица московского ресторана Hamster Эльвира Мандровская:

«Когда НДС в нашей сфере отменили, это стало серьезной поддержкой: при высокой расходной части платить еще и значительные налоги крайне сложно. Платить мы готовы, но сейчас резко выросли зарплаты, себестоимость проектов и цены у контрагентов — расходы увеличились по всем направлениям. В результате работать пока возможно, но зарабатывать становится все труднее.

Порог по НДС для малого бизнеса планируют постепенно снижать до 60 млн, затем до 20 млн руб., 15 млн руб. и к 2028 году — до 10 млн руб. Но 10 млн в год — это крайне мало: даже 60 млн означает около 5 млн выручки в месяц, что для ресторана уже непросто. Возникает вопрос, какой масштаб и оборот должен быть, чтобы укладываться в такие рамки. Многие предприятия закрываются, остальные держатся из последних сил и ждут, как будет развиваться ситуация».

С начала 2025 года в Москве закрылись около 130 кафе и ресторанов, сообщало агентство «РИА Новости». Это вдвое больше, чем было в первые месяцы 2025-го. Сокращают количество точек и крупные сети — об оптимизации сообщили, например, «Шоколадница», Black Star Burger и другие. И, по прогнозам некоторых аналитиков, смертность бизнеса в этой сфере будет только расти. Из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки с рынка столицы могут уйти 400 заведений.

Светлана Белова