Магнитогорцу назначили принудительные работы за призывы к экстремизму

Правобережный районный суд Магнитогорска признал 40-летнего местного жителя виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете. Ему назначили один год и шесть месяцев принудительных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Челябинской области.

Суд установил, что магнитогорец из-за политических мотивов, национальной ненависти и вражды размещал побуждающие к экстремизму материалы в мессенджере telegram. Вину в содеянном он признал в полном объеме.

Часть заработка, полученного во время принудительных работ, будут удерживать в доход государства. Магнитогорцу также на год запрещено администрировать сайты и группы в социальных сетях.

Ольга Воробьева